Когда и как можно будет расплачиваться цифровым рублём Сейчас уже действует пилотный проект, в рамках которого тестируют цифровой рубль. Что это такое и когда новой формой валюты можно будет рассчитаться в магазинах? 6 декабря, 16:00 В Центробанке рассказали, когда можно будет расплатиться цифровым рублём. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты. Она сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей.

Как и безналичные деньги, цифровой рубль даёт возможность совершать дистанционные платежи и расчёты онлайн. При этом, как и наличные, он может использоваться в офлайн-режиме, если нет доступа к Интернету.

Таким образом, цифровой рубль станет третьей разновидностью действующей национальной валюты. Он будет в ходу наравне с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Центробанк.

Почему некоторые операции с цифровым рублём ограничат суммой в 300 000 рублей в месяц

Центробанк ограничивает суммы операций с цифровым рублём, но не все. По операциям на платформе цифрового рубля ограничений не ожидается. При этом, возможно, будет действовать лимит на перевод безналичных в цифровые рубли. Он составит 300 000 рублей в месяц.

Банк России провёл анализ переводов на платёжном рынке, в частности объёмов платежей и переводов, которые проходят через Систему быстрых платежей (СБП). Оказалось, что 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька со своего банковского счёта — это оптимальная сумма на сегодняшний день. С одной стороны, это позволит людям делать бесплатные переводы на суммы минимум в три раза выше, чем в СБП. С другой — влияние на ликвидность банков будет умеренным.

Когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями в магазине

Как пояснили в ГУ Банка России по ЦФО, массово цифровые рубли могут появиться в обиходе на горизонте 2025–2027 годов. Банк России начал пилотирование отдельных операций с цифровым рублём на реальных клиентах в августе. Пока речь идёт о круге клиентов, в который входят крупнейшие коммерческие банки, некоторые бизнес-компании и ограниченное количество тестеров – физических лиц. Сейчас важно отработать базовые банковские операции, такие как: открытие/закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между физлицами, оплата покупок и услуг по QR-коду.

Пилот будет проходить поэтапно. Продлится он столько, сколько потребуется для того, чтобы отработать все необходимые операции и сделать цифровой рубль удобным средством платежа и перевода. После завершения пилотного проекта цифровой рубль станет доступен для всех желающих и расплатиться им можно будет в том числе и в магазинах.

Будет ли какая-либо комиссия при оплате цифровыми рублями

Центробанк уже установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы в них для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой.

Тариф для бизнеса за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа. Впрочем, тут есть ограничение — не более полутора тысяч рублей. При этом тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, окажется 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами будет 15 рублей за операцию.

Начнут действовать эти тарифы с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период. В это время все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.

Авторы Нина Важдаева