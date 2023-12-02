От чего зависит МРОТ и на что он влияет С 1 января в России традиционно проводят индексацию МРОТ. Что это такое и какие выплаты от него зависят. 1 декабря, 21:41 Работодатель не может платить сотруднику зарплату ниже МРОТ. Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Другими словами, сумма заработной платы, меньше которой работодатель просто не имеет права платить. Речь идёт о полной занятости по трудовому договору.

Характер работы, должность или специфика предприятия здесь не имеют значения. В любом случае зарплата не должна быть ниже МРОТ. Единственное исключение, при котором сотрудник может получить зарплату меньше МРОТ, — работа не на полную ставку, то есть частичная занятость.

Стоит отметить, что МРОТ — это сумма до уплаты налогов. Нарушением закона не будет ситуация, когда человек отработал неполный месяц и после всех вычетов получил сумму меньше минимальной.

МРОТ бывает федеральным и региональным. Последний определяют субъекты федерации самостоятельно. Он может быть больше федерального, но не может быть меньше.

Какие выплаты зависят от МРОТ

МРОТ оказывает влияние на суммы различных выплат работникам и на размеры пособий. При этом если человек работает в регионе, где есть местный коэффициент надбавки к выплатам, то её должны начислять сверх минимального размера оплаты труда. Работа в выходные и праздники тоже оплачивается дополнительно к МРОТ.

От суммы МРОТ зависят некоторые социальные выплаты. Фото © Shutterstock

МРОТ применяют при расчётах больничных, декретных и пособий по уходу за ребёнком. Берётся среднедневной заработок за два года и выплачивается за каждый из дней отсутствия на работе. Если человек получает меньше, то его дневной заработок считают с помощью МРОТ. Аналогичным образом проводятся расчёты для выплат за декрет и пособий по уходу за ребёнком.

От чего зависит размер МРОТ

Размер МРОТ пересчитывают каждый год. Обычно индексацию проводят с 1 января. Её масштаб зависит от многих факторов. Каждый год процент прибавки бывает разным.

На размер МРОТ оказывает влияние прожиточный минимум и цены в стране, темпы инфляции и безработицы. Ещё важно отметить, что раньше МРОТ и прожиточный минимум были немного разными показателями, но с 2020 года их уравняли и для работающих граждан сделали фактически одним целым. Кроме того, показатель МРОТ нельзя уменьшить, даже если это по какой-то причине произошло с прожиточным минимумом.

Прожиточный минимум рассчитывают исходя из основных потребностей человека — еда, одежда, жильё. Его используют для установления порога бедности или выплаты социальных пособий.

Таким образом, размер минимальной заработной платы напрямую зависит от динамики прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в целом по стране. При этом уровень индексации ПМ определяется исходя из прогнозируемого уровня инфляции. Важно отметить, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения должна быть на 9% больше прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Потенциально МРОТ может расти быстрее, чем увеличивается ПМ. Если, конечно, на это есть решение правительства и возможности для выплаты социальных пособий, зависящих от минимального размера оплаты труда.

Авторы Нина Важдаева