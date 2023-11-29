С 1 декабря на валютном рынке начнется уникальный период: На какие уровни выйдет курс рубля С 1 декабря на валютном рынке начнет действовать беспрецедентное количество факторов, которые повлияют на курс рубля. Этот месяц всегда считается сложным для российской валюты. Стоит ждать снижения курса рубля в декабре или, наоборот, укрепления? 28 ноября, 21:41 Экономисты рассказали, на какие уровни выйдет курс рубля в декабре. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Почему декабрь считается тяжелым месяцем для рубля

Декабрь исторически является сложным месяцем для рубля. В этот период обычно наблюдается всплеск бюджетных расходов, которые необходимо завершить до конца года. Кроме того, в последние недели года растет спрос на валюту со стороны населения под покупку импортных товаров и новогодние зарубежные поездки. Об этом рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

- Грядущий месяц может быть непростым еще и по причине того, что в ноябре, практически с первых его чисел, цены на нефть просели примерно на 10% от уровней сентября-октября. В последние недели они неуверенно двигаются около 80 долларов за баррель Brent. Этот ценовой спад может затем отразиться на рубле, - добавил Александр Бахтин.

Чем будет уникален декабрь этого года

Оценивая перспективы российской валюты до конца года, нельзя не учитывать денежно-кредитную политику ЦБ. Интрига завершающего в этом году заседания регулятора 15 декабря заключается в том, повысит ли он ключевую ставку еще раз или сохранит на текущем уровне. На этот момент обратил внимание Александр Бахтин.

Он пояснил, что проясниться ситуация может 8 декабря, когда будут опубликованы данные по инфляции в ноябре. Сценарий с подъемом ставки (рынок допускает +100 б.п.) более благоприятен для рубля. Даже несмотря на то, что эффект от повышения будет проявляться уже в начале следующего года.

- А вот заседание ФРС США 13 декабря вряд ли закончится повышением уровня процентных ставок. На этом фоне доллар может отступить на глобальной арене, дав возможность другим валютам, в том числе развивающимся, улучшить свои позиции. Не будем забывать также про геополитическую и санкционную повестку. Выраженный негатив может оказывать давление на рубль, тогда как спокойный информационный фон, напротив, придаст нацвалюте уверенности, - добавил Александр Бахтин.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что прогнозирование курса рубля в нынешней ситуации — задача исключительно сложная. Сейчас наблюдается беспрецедентное стечение множества факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное воздействие на российскую валюту. С одной стороны, рынок до сих пор находится под влиянием недавно введенных административных мер по обязательной продаже валюты. Это оказывает мощную поддержку рублю. Однако традиционные для конца года сезонные колебания, связанные с ростом госрасходов и импорта, будут давить на ослабление. Кроме того, вероятно частичное сворачивание валютного контроля в 2024 году. Так что влияние разнонаправленных факторов просчитать крайне сложно.

Владислав Антонов перечислил факторы, которые будут оказывать давление на рубль в декабре этого года. Так, сезонный рост государственных расходов в декабре увеличивает предложение рублей. Традиционное увеличение импорта перед новогодними праздниками требует дополнительной валюты. Возможно возобновление валютных интервенций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила с начала 2024 года. Скажутся и риски ускорения инфляции в России и ослабления глобальных валют (доллара, евро) по отношению к рублю.

Сезонный рост государственных расходов в декабре увеличивает предложение рублей. Фото © NEWS.ru / Сергей Петров

Впрочем, есть также немало факторов, которые будут способствовать укреплению рубля. Скажется обязательная продажа экспортерами 90% выручки в валюте, зачисленной на свои счета в российских банках РФ. Высокие экспортные цены на нефть улучшают платежный баланс России. Высокие процентные ставки в России привлекают спрос на рубли. Ключевая ставка ЦБ может быть повышена до 16-17% 15 декабря. ФРС США объявит решение по ставкам 13 декабря. Динамика доллара на глобальном валютном рынке окажет небольшое влияние на внутренний рынок.

- В декабре все ожидают очередного заседания Банка России по ключевой ставке. Что конкретно произойдет со ставкой на этом заседании, стало прогнозировать сложнее, так как ранее все аналитики и эксперты ожидали повышения ставки. На фоне того, что рубль укрепился уже довольно значительно по отношению к мировым валютам, не факт, что повышение ставки все же будет. Однако мы считаем, что Банк России продолжит свою монетарную политику, - рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Прогноз курса рубля с 1 декабря

В декабре можно ждать скорее небольшого ослабления рубля, чем продолжения укрепления. Доллар может тяготеть к верхним границам диапазона 88-92 рублей, евро – 96-100, юань – 12,2-12,6. Такой прогноз сделал Александр Бахтин.

- Консенсус-прогноз обещает сохранение курса доллара в декабре 2023 года на уровне до 90-92 рублей за единицу. Возможно снижение доллара к уровню 83-85 рублей под конец месяца – с 20 декабря, когда начнется налоговый период. Традиционно в это время курс доллара хоть и немного, но снижается, за счет повышенных объемов продажи валюты компаниями для оплаты налогов, - рассказал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Неделей ранее рубль преодолел рубеж 92 и начал быстро укрепляться вплоть до отметки в 88 за доллар. Факторы поддержки рубля остаются прежними. В обозримом будущем укрепление может продолжиться вплоть до 80-85 рублей за доллар. Это связано с сохранением регулятором ключевой ставки на довольно высоком уровне из-за инфляции, а также с низким бюджетным дефицитом, заложенным на 2024 год. Властям интересна стабильность рубля, это будет в фокусе внимания. Такой прогноз сделал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Авторы Нина Важдаева