Золотые кадры: Кому больше всего повысят зарплату с 1 января и сколько составит прибавка С 1 января многие компании будут делать перерасчёт зарплат. Суммы прибавки будут значительно отличаться в зависимости от специальности и отрасли, в которой трудится специалист. Что сейчас происходит на рынке труда, кому и на сколько повысят зарплату? 12 декабря, 21:41 Кадровики рассказали, кому больше всего повысят зарплату с 1 января 2024 года. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Почти 5 млн человек получат автоматическую прибавку к зарплате, которая связана с повышением МРОТ. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она отметила, что с 1 января минимальный размер труда вырастет больше обычного. Прибавка составит сразу 18,5%. Соответственно, сумма выплат увеличится на три тысячи рублей. С 1 января 2024 года размер МРОТ составит 19 242 рубля.

Впрочем, стоит отметить, что в этом году работодатели оценивают ситуацию на рынке труда достаточно оптимистично. По крайней мере, подавляющее большинство собирается повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году. Таковы результаты исследования hh.ru.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга установили, что сделать прибавку к зарплате сотрудникам собираются 63% работодателей. Причём чаще всего о повышении говорили представители крупного бизнеса. В первую очередь работодатели из сфер машиностроения и оборудования, добычи и переработки ископаемых и строительства. В IT-сфере прибавку сделают более чем в половине компаний.

Кроме того, прибавку сделают в ретейле и ресторанном бизнесе. В целом же в большинстве компаний ожидают увеличение численности персонала. Активнее всего нанимать новых сотрудников планируют в сферах машиностроения, ИТ, строительства, финансов и услуг для бизнеса и населения.

— Любопытно, что, несмотря на планы по приёму новых сотрудников, большинство респондентов обращают внимание, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда. Эта тенденция сохранится в 2024 году. В первую очередь с этим утверждением согласились работодатели из сфер строительства, гостиничного бизнеса и розничной торговли, — пояснили в HeadHunter.

По данным исследовательского центра Superjob, наиболее высокий темп прироста зарплат за год оказался в IT-сфере (+8,5%). Далее идут строительство, маркетинг, реклама и PR6-кадры и банки. При этом по отдельным специальностям в строительстве и промышленности годовой прирост составил больше и превышал 15%.

— Сейчас нет предпосылок к снижению заработных плат не только в IT, но и в других сферах деятельности. Сказывается жёсткая конкуренция за персонал. В этих условиях денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Влияют на зарплаты и инфляционные процессы, — отметили в Superjob.

В 2024 году на рынке труда сохранится дефицит кадров. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Самые большие прибавки в 2024 году будут: госсектор, нефть, газ, управление, добыча полезных ископаемых. Там зарплаты поднимутся на 18–37%. Финтех, IT ждёт повышение на 15–25%. Такое мнение высказал директор торгового агентства ВЭД "С-Трейд" Семён Крамской.

По его оценкам, размер средней зарплаты увеличится на 12–28%, а бюджетникам сделают прибавку на 12–24%.

Авторы Нина Важдаева