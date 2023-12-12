Ожидается скачок цен на стройматериалы: Что подорожает, а что подешевеет перед Новым годом К концу декабря могут значительно измениться цены на стройматериалы, товары для дома, мебель и декор. В новогодние каникулы многие занимаются благоустройством жилья. Соответственно, растёт и спрос на товары для дома и ремонта. Что будет с ценами к концу месяца? 11 декабря, 21:41 К концу декабря в строительных магазинах ожидается сезонное повышение цен. Обложка © ТАСС / Артеменков Александр

Перед Новым годом подорожают самые простые материалы, которые доступны для покупки в сетевых строительных гипермаркетах. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Говорить о скачке цен в глобальном масштабе я бы не стал. Речь идёт именно о сезонной наценке, которая часто компенсируется акционными товарами других категорий. В числе товаров, которые могут подорожать, — фурнитура, лаки, краски, отделочные материалы, обои и напольные покрытия. Однако после праздников цены на многие из них стабилизируются. В особенности на товары отечественного производства, в основе которых лежат общестроительные материалы (дерево, металл и прочее), — добавил Максим Лазовский.

Если же говорить об импортных материалах или материалах с высокой долей импортных составляющих, а это лаки, краски, инженерия, оборудование, то там цены не упадут. По крайней мере, в первые два месяца 2024 года они останутся на текущем уровне.

— С одной стороны, рубль набирает вес. Доллар стоит уже 91, а не 100 и более рублей. Это плюс. С другой стороны, девелоперы и поставщики понимают: в условиях инфляции это скорее временная ситуация. Поэтому будут готовиться к возврату курса в прежнее русло и сильно снижать цены не станут, опасаясь худшего, — добавил Максим Лазовский.

Перед Новым годом цены на ряд стройматериалов могут повыситься из-за увеличенного спроса. Скажется как раз тот факт, что многие россияне предпочитают сделать косметический ремонт во время длинных новогодних каникул. Наиболее популярные и востребованные товары, такие как керамическая плитка, ламинат, краски, клей, крепёж и отделочные материалы, могут подорожать, но незначительно (5–8%). Это связано с тем, что рубль в ноябре-декабре показывает устойчивость. Такой прогноз сделал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

— В то же время, я полагаю, некоторые товары могут подешеветь перед Новым годом. Скажутся стабилизация рубля и распродажи, которые устраивают крупные бренды, производящие строительный электроинструмент. Например, могут быть скидки (до 15%) на некоторые модели инструментов, электротехники. Подешевеют светильники и аксессуары для ремонта, — добавил Николай Переславский.

По его прогнозу, вполне вероятно, что подешевеют сезонные материалы, не пользующиеся спросом зимой. Например, строительные блоки, грунтовка и шпатлёвка (до 10%). В целом в 2024 году удорожание стройматериалов не будет значительным (порядка 15%). Скажется охлаждение на строительном рынке и уменьшение спроса на ремонт в целом.

— Понимая традиционное желание клиентов обустроить интерьер за новогодние каникулы, предлагают ряд акций и скидок на довольно широкий ассортимент товаров. На некоторые наиболее популярные категории, среди которых кухонная мебель, системы хранения, мебель для спален, выгода будет порядка 50% и более. Кроме того, не стоит забывать и о скидках, а также подарках при покупке мебели сразу в несколько жилых зон. На рынке сохраняется тренд на комплексные интерьерные решения, — рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Что же касается цен на мебель в январе, то не рекомендуется рассчитывать на значительное снижение. Предпосылок к этому сейчас попросту нет.

Авторы Нина Важдаева