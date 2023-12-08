На бирже формируются нетипичные цены на бензин: Подорожает ли топливо перед Новым годом В начале декабря на топливном рынке возникла тенденция, которая совершенно не свойственна для этого времени. Автомобилисты задаются вопросом подорожает ли бензин перед Новым годом. Что происходит с оптовыми ценами на бирже и розничными на АЗС? 7 декабря, 21:41 Подорожает ли топливо перед Новым годом. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Почему снизились цены на бензин

В этом году на заправках сложилась такая ситуация, которая вызывает подозрения у многих автомобилистов. Обычно в декабре цены на топливо растут. В этом году бензин не только не дорожает, но и в ряде регионов начал дешеветь. Это вызывает опасения, что перед Новым готом ситуация может измениться и на АЗС произойдет скачок цен. Насколько оправдан такой прогноз?

- Сейчас наблюдается тенденция к снижению оптовой и розничной стоимости бензина. В частности, оптовые цены на бирже снизились более чем на 14% с сентябрьских максимумов, а розничные цены с 28 ноября снижаются четвертую неделю подряд. Основной причиной снижения цен является падение мировых цен на нефть. В начале декабря стоимость барреля Brent опустилась ниже 80 долларов, потеряв почти 23% с сентябрьских максимумов. Также власти отменили ограничения на экспорт бензина и дизтоплива и вернули демпферный механизм. Он подразумевает выплату компенсаций российским нефтяным компаниям за продажу топлива на внутреннем рынке по ценам ниже мировых, - рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В ноябре компании получили 192,7 млрд рублей компенсаций. За октябрь выплат не было. Изначально механизм предусматривал сокращение выплат в два раза с октября, но позже их вернули в полном объеме из-за топливного кризиса. Это также способствует снижению цен.

- Текущая ситуация отличается от типичной сезонной динамики. Обычно перед Новым годом исторически наблюдался рост цен на топливо. Сейчас из-за морозов дорожает только ДТ-зимнее. Бензин на СПБ бирже дешевеет, - пояснил Владислав Антонов.

Действительно, по данным Росстата, на начало декабря средняя цена бензина составляет около 55 рублей за литр, а дизельного топлива - 64 рубля за литр. При этом наблюдается тенденция к снижению цен.

Перед Новым годом исторически наблюдался рост цен на топливо. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

- Вообще зимой топливо традиционно дорожает, но этот сезонный рост не так значителен, как в период посевной или уборочной кампании. Однако Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на бензин в последние дни. За период с 28 ноября по 4 декабря они опустились на 0,16%, что стало уже третьим подряд удешевлением. Сегодня литр АИ-92 стоит, в среднем, 50,21 рубля, АИ-95 – 54,8 рубля, а за АИ-98 просят около 68,14 рубля. Дизель же сохранил свои позиции и сегодня стоит 64,27 рубля за литр, - отметил независимый финансовый аналитик Борис Ушерович.

Стоит ли ждать повышения цен на бензин перед Новым годом

Владислав Антонов считает, что с учетом сохраняющейся тенденции к снижению оптовых и розничных цен, вероятность их резкого роста перед Новым годом невелика. Скорее всего, цены либо продолжат плавное снижение, либо стабилизируются на текущем уровне.

Таким образом, по мнению аналитика, ситуация на российском рынке топлива благоприятная. В ближайшие недели вероятности резкого роста цен на бензин нет.

- На мой взгляд, приближение новогодних праздников не сулит потрясений для российских автомобилистов. Бензин если и подорожает, то не значительно, в пределах 2%-3%. Говорить о снижении цен на заправках, к сожалению, пока тоже не приходится. Напомню, с 17 ноября текущего года запрет на экспорт бензина правительством был снят. Мне представляется, что экспортерам российского топлива абсолютно не выгодны запреты продажи за рубеж, поэтому на внутреннем рынке они постараются держать цены близко к текущим значениям, - руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

По прогнозу аналитика, в первом квартале 2024 года цены на бензин останутся стабильными, а вот во втором квартале топливо, с началом посевной, традиционно подорожает в пределах 7%-10%.

- В этом году ситуация сложилась таким образом, что перед Новым годом может быть небольшое повышение цен. Скорее всего стоимость топлива увеличится на фоне отмены запрета на экспорт топлива. Но это не единственный фактор. Конечно же сезонное повышение цен также имеет место быть. К началу следующего года цены скорее всего стабилизируются, так как ситуация уже не меняется и значительных факторов для дополнительных изменений нет, - такой прогноз сделал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева