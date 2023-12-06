Валютный переворот ускорится: На какой уровень выйдет курс рубля Курсы валют обновляют один максимум за другим. После длительного падения доллар снова начал укрепляться. Что изменилось на рынке, приближения каких событий опасаются экономисты и куда движется курс рубля? 5 декабря, 21:41 Ускорился рост курса доллара. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В конце ноября завершился очередной налоговый период у экспортёров, которые для исполнения фискальных платежей увеличивают продажи иностранной валюты. Этот дополнительный объём предложения исчез с рынка. В то же время спрос на валюту увеличивается из-за традиционного для конца года всплеска бюджетных трат на федеральном и региональном уровнях, а также предпраздничного усиления потребительской активности. Так охарактеризовал обстановку на рынках эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он считает, что в ближайшие дни доллар может подняться в область 92,4–92,6 рубля. Ранее этот уровень выступал серьёзной технической поддержкой, а после пробоя стал сопротивлением.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов среди ключевых факторов, повлиявших на изменение динамики, назвал также снижение цен на нефть ниже 78 долларов за баррель и некоторый рост индекса доллара. По его прогнозу, на текущей неделе курс доллара может достичь уровня 92,60 рубля. Окончание коррекции ожидается в районе 95 рублей. Вместе с тем значительного укрепления американской валюты и возврата к максимумам осени (102 рубля) в ближайшей перспективе не ожидается.

— Рубль сохраняет фундаментальные факторы поддержки в виде жёсткой денежной политики регулятора и продажи валюты экспортёрами. От Центробанка ожидается повышение ставки до 16% годовых. После завершения праздников текущая коррекция сменится возобновлением укрепления российской валюты. Рынок формирует торговый диапазон для первого квартала 2024 года, — добавил Владислав Антонов.

Драйверы для укрепления рубля закончились, и он перешёл к стадии отрицательного роста. Справедливый курс доллара лежит в диапазоне 90–95 рублей, евро — 100–105 рублей, а юаня — до 13,5 рубля. Однако в сложившихся условиях мы можем увидеть даже выход иностранных валют из этого коридора. Впрочем, в рамках денежно-кредитной политики, которую проводят ЦБ РФ и Минфин, этот выход будет временным и не превратится в устойчивый тренд. Такое мнение высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— В ближайшие дни не стоит ждать ослабления рубля выше 95 за доллар. В целом мы считаем, что уровни 90–100 рублей за доллар выглядят разумными, — отметил аналитик канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Закончились драйверы для укрепления курса рубля. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Не стоит забывать о том, что уже 15 декабря Банк России снова проведёт заседание по ключевой ставке, на котором может быть принято очередное решение по увеличению ставки. Мы видим небольшую коррекцию мировых валют по отношению к рублю до середины месяца. Так охарактеризовал ситуацию руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

— На прошлой неделе росли цены на нефть. Это происходило в ожидании решения стран ОПЕК+ о добровольном снижении добычи. В моменте баррель Brent стоил 84,61 доллара. Сейчас на рынке нефти наступила коррекция. Соответственно, это оказывает давление на рубль. В понедельник впервые с 14 ноября курс доллара преодолел отметку в 91 рубль, а затем продолжил рост. Мы сохраняем прогноз: на конец года курс будет на уровне 95 рублей за доллар, — рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Авторы Нина Важдаева