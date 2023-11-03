Юрист рассказала, как вернуть товар в онлайн-магазин
Юрист Осичанская: Права потребителя сохраняются независимо от способа покупки
За последние пять лет количество россиян, совершающих онлайн-покупки, увеличилось вдвое, ведь так они могут сравнивать цены, экономить силы и заказывать товар из любого места. Однако зачастую товар не подходит или приходит с браком. Юрист Юлия Осичанская в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала, что делать в такой ситуации.
Специалист сообщила, что права потребителя не меняются в зависимости от способа покупки, и товар можно вернуть в двух случаях: если он бракованный либо не подошёл. Например, если вещь пришлась не по размеру, покупатель может вернуть её в течение семи дней. Правда, должна быть сохранена целостность упаковки, товарный вид и чеки.
"Если продавец в момент доставки товара не уведомил покупателя письменно, что у него есть семь дней на возврат товара, то покупатель имеет право вернуть товар в течение трёх месяцев", — пояснила Осичанская.
В случае, когда покупатель открыл покупку не перед курьером и она оказалась бракованной, нужно зафиксировать нарушения на видео и написать претензию продавцу. Если магазин не принимает товар, назначается экспертиза. В таком случае эксперты решат, по чьей вине он пришёл в негодность, резюмировала юрист.
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