В России подростков могут лишить безалкогольного пива

В России планируют запретить продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу членов Комитета Госдумы по охране здоровья пишет газета "Известия".

В пояснительной записке к проекту соответствующего закона говорится, что на сегодняшний день запрещено продавать алкогольную продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Народные избранники подчеркнули, что это ограничение касается напитков, в которых содержится более 0,5% этанола, что, в свою очередь, позволяет реализовывать безалкогольное пиво без предъявления покупателем соответствующих документов, подтверждающих его возраст.

В то же время, как заметили депутаты, безалкогольное пиво производится так же, как и обычное, после чего из него искусственно удаляют этиловый спирт. Авторы инициативы убеждены, что такую продукцию нельзя считать полностью очищенной от этанола и указали на то, что употребление безалкогольного пива несовершеннолетними влечёт риск развития у них алкогольной зависимости в будущем.