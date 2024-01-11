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11 января, 02:38

В России подростков могут лишить безалкогольного пива

"Известия": Депутаты ГД хотят запретить продажу безалкогольного пива подросткам

В России планируют запретить продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу членов Комитета Госдумы по охране здоровья пишет газета "Известия".

В пояснительной записке к проекту соответствующего закона говорится, что на сегодняшний день запрещено продавать алкогольную продукцию лицам, не достигшим 18 лет. Народные избранники подчеркнули, что это ограничение касается напитков, в которых содержится более 0,5% этанола, что, в свою очередь, позволяет реализовывать безалкогольное пиво без предъявления покупателем соответствующих документов, подтверждающих его возраст.

В то же время, как заметили депутаты, безалкогольное пиво производится так же, как и обычное, после чего из него искусственно удаляют этиловый спирт. Авторы инициативы убеждены, что такую продукцию нельзя считать полностью очищенной от этанола и указали на то, что употребление безалкогольного пива несовершеннолетними влечёт риск развития у них алкогольной зависимости в будущем.

Любителей безалкогольного пива предупредили об опасной болезни
Любителей безалкогольного пива предупредили об опасной болезни

Ранее Лайф писал, что некоторые родители дают попробовать своим детям безалкогольное пиво, так как считают, что этот напиток совершенно безопасен и не принесёт никакого вреда для здоровья. Специалисты рассказали, почему это мнение ошибочно.

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Getty Images / dolgachov

Алексей Соловьёв
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