Названа главная опасность, которую несёт безалкогольное пиво детям

Многие родители дают попробовать своим детям безалкогольное пиво, так как считают, что этот напиток совершенно безопасен и не принесёт никакого вреда для здоровья. Однако это мнение ошибочно, предупредила читателей "Газеты.ru" педиатр детской клиники "РЖД-Медицина" Мария Воротынцева.

"Сварить данный напиток без спирта невозможно. В безалкогольном пиве присутствует 0,5–1,2% спирта. Неокрепший организм ребёнка не содержит ферментов, способных расщепить его, поэтому даже небольшие дозы спирта способны оказать значительный вред", — пояснила Воротынцева.

По словам врача, пиво обладает перечнем свойств, которые вредят как детям, так и взрослым. Так, в нём содержится кобальт, стабилизирующий пивную пену, который пагубно влияет на работу сердечной мышцы.

Особенно опасны для подростков, вошедших в пубертатный период, содержащиеся в пиве фитоэстрогены: у девочек нарушается менструальный цикл, а у мальчиков фигура развивается по женскому типу. Также токсично влияют на весь организм сивушные масла, образующиеся в процессе брожения. И всё это не говоря о том, что распитие пива, даже безалкогольного, сформирует у ребёнка стойкую привычку к этому напитку.