В США в январе впервые казнят человека экспериментальным способом
Первая в истории США казнь с использованием азота состоится 25 января
В скором времени в Соединённых Штатах с помощью азота будет исполнен обвинительный приговор в отношении американца, приговорённого к смертной казни. Как свидетельствуют документы из суда штата Алабама, им станет Кеннет Юджин Смит, осужденный за совершённое в 1988 году убийство женщины.
"Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года", — говорится в документе.
В суде также подтвердили, что преступник ходатайствовал о запрете применения к нему такого метода смертной казни, однако прошение было отклонено. Предполагается, что заключённого заставят дышать одним лишь азотом, что должно вызвать гипоксию, однако противники такого подхода сравнивают данный метод умерщвления человека с проведением опытов на людях.
Ранее Лайф уже сообщал, что Кеннета Юджина Смита не смогли казнить в 2022 году. Тогда не удалось ввести ему смертельную инъекцию, после чего офис генпрокурора штата запросил у верховного суда установить новую дату и способ казни. В ноябре Верховный суд Алабамы разрешил казнить Смита экспериментальным способом с использованием газообразного азота.
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