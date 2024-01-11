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11 января, 02:27

В США в январе впервые казнят человека экспериментальным способом

Первая в истории США казнь с использованием азота состоится 25 января

В скором времени в Соединённых Штатах с помощью азота будет исполнен обвинительный приговор в отношении американца, приговорённого к смертной казни. Как свидетельствуют документы из суда штата Алабама, им станет Кеннет Юджин Смит, осужденный за совершённое в 1988 году убийство женщины.

"Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года", — говорится в документе.

В суде также подтвердили, что преступник ходатайствовал о запрете применения к нему такого метода смертной казни, однако прошение было отклонено. Предполагается, что заключённого заставят дышать одним лишь азотом, что должно вызвать гипоксию, однако противники такого подхода сравнивают данный метод умерщвления человека с проведением опытов на людях.

Осуждённого за убийство американца оправдали спустя почти 50 лет тюрьмы
Осуждённого за убийство американца оправдали спустя почти 50 лет тюрьмы

Ранее Лайф уже сообщал, что Кеннета Юджина Смита не смогли казнить в 2022 году. Тогда не удалось ввести ему смертельную инъекцию, после чего офис генпрокурора штата запросил у верховного суда установить новую дату и способ казни. В ноябре Верховный суд Алабамы разрешил казнить Смита экспериментальным способом с использованием газообразного азота.

Обложка ©

Getty Images / LPETTET

Алексей Соловьёв
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