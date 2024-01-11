В США в январе впервые казнят человека экспериментальным способом

В скором времени в Соединённых Штатах с помощью азота будет исполнен обвинительный приговор в отношении американца, приговорённого к смертной казни. Как свидетельствуют документы из суда штата Алабама, им станет Кеннет Юджин Смит, осужденный за совершённое в 1988 году убийство женщины.

"Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года", — говорится в документе.