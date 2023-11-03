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3 ноября, 04:15

В США впервые казнят человека экспериментальным способом

Fox News: Верховный суд Алабамы разрешил казнь заключённого при помощи азота

Верховный суд Алабамы разрешил казнить 58-летнего Кеннета Смита, осуждённого за заказное убийство женщины в 1988 году, экспериментальным способом с использованием газообразного азота. Об этом передаёт Fox News.

В прошлом году заключённого уже пытались казнить — тогда пришлось отменить введение приговора в действие, так как медики не смогли ввести в его организм "смертельную инъекцию". Адвокаты Смита заявили о том, что продолжат защищать его в суде и будут добиваться отмены смертной казни экспериментальным методом.

Стоит отметить, что сообщник осуждённого был казнён ещё в далёком 2010 году. Генеральный прокурор Алабамы, в свою очередь, написал в социальных сетях, что семья убитой ждала правосудия 35 лет.

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О том, что в США хотят испробовать новый способ казни заключённых, Лайф сообщал ранее. Метод казни разрешён в трёх американских штатах, однако он ещё ни разу нигде не применялся. При азотной гипоксии приговорённого на казнь лишают кислорода и дают дышать только азотом.

Обложка ©

Getty Images / Halfdark

Алексей Соловьёв
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