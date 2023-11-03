В США впервые казнят человека экспериментальным способом

Верховный суд Алабамы разрешил казнить 58-летнего Кеннета Смита, осуждённого за заказное убийство женщины в 1988 году, экспериментальным способом с использованием газообразного азота. Об этом передаёт Fox News.

В прошлом году заключённого уже пытались казнить — тогда пришлось отменить введение приговора в действие, так как медики не смогли ввести в его организм "смертельную инъекцию". Адвокаты Смита заявили о том, что продолжат защищать его в суде и будут добиваться отмены смертной казни экспериментальным методом.

Стоит отметить, что сообщник осуждённого был казнён ещё в далёком 2010 году. Генеральный прокурор Алабамы, в свою очередь, написал в социальных сетях, что семья убитой ждала правосудия 35 лет.