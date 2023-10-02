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2 октября, 01:51

Совершивший теракт в Посольстве Азербайджана в Тегеране приговорён к казни

AzTV: В Иране будет казнён напавший в январе на Посольство Азербайджана

<p>Посольство Азербайджана в Тегеране после нападения. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH</p>

Посольство Азербайджана в Тегеране после нападения. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Ясин Гусейнзаде, напавший в январе на Посольство Азербайджана в Тегеране, приговорён к смертной казни. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AzTV.

По его данным, следствие по делу было завершено в сентябре. Решение вынес Верховный суд Ирана.

В Сети появилось видео нападения на Посольство Азербайджана в Иране

В Сети появилось видео нападения на Посольство Азербайджана в Иране

Напомним, 27 января неизвестный с автоматом Калашникова напал на Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран. Он прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег. Совершённое он объяснил личными проблемами. Посольство приостановило работу, все сотрудники были эвакуированы в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом.

Лариса Сафронова
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