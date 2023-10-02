Совершивший теракт в Посольстве Азербайджана в Тегеране приговорён к казни
AzTV: В Иране будет казнён напавший в январе на Посольство Азербайджана
Посольство Азербайджана в Тегеране после нападения. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Ясин Гусейнзаде, напавший в январе на Посольство Азербайджана в Тегеране, приговорён к смертной казни. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AzTV.
По его данным, следствие по делу было завершено в сентябре. Решение вынес Верховный суд Ирана.
Напомним, 27 января неизвестный с автоматом Калашникова напал на Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран. Он прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег. Совершённое он объяснил личными проблемами. Посольство приостановило работу, все сотрудники были эвакуированы в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом.