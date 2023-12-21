Осуждённого за убийство американца оправдали спустя почти 50 лет тюрьмы

В Соединённых Штатах суд вынес решение об освобождении 71-летнего мужчины, отсидевшего в тюрьме за убийство 48 лет. Как передаёт телевизионный канал NBC, спустя почти 50 лет он признан невиновным.

"Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство", — говорится в публикации.

Речь идёт о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили ещё летом текущего года. Тогда гособвинение согласилось, что адвокатам не была предоставлена ключевая улика. Журналисты подчёркивают, что, судя по всему, эта ситуация является самым продолжительным тюремным сроком в США, обвинение по которому в результате было снято.