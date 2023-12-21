"Моя жизнь уходит": Американский шпион Пол Уилан обвинил власти США в предательстве

Осуждённый в России за шпионаж американский шпион Пол Уилан обвинил США в предательстве. По его мнению, американские власти бросили его и упустили множество возможностей для его освобождения. Заявление он озвучил в эфире Би-би-си (BBC).

"Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Поэтому они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!" — заявил он, назвав ситуацию предательством со стороны США.

Американец убеждён, что администрация экс-главы США Дональда Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута и в результате россиянин вернулся на родину в рамках обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер. Уилан признался, что эта ситуация стала для него "очень большим стрессом", ведь если бы не "ошибки" американских властей, то он бы смог освободиться "много лет назад".