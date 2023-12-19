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19 декабря, 20:53

Госдеп: США намерены и дальше обсуждать с РФ судьбу Уилана и Гершковича

Американские власти намерены добиваться вызволения содержащихся под стражей в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. О готовности США работать над обменом своих граждан заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим искать пути взаимодействия с российскими властями, чтобы вернуть их домой", — отметил дипломат на брифинге.

Напомним, что корреспондент газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в марте этого года за шпионаж в пользу США. Уилана же поместили за решётку по аналогичному обвинению ещё в 2020-м. Бывшего морпеха приговорили к 16 годам колонии.

В Госдепе заявили, что сделали Москве предложение по обмену заключёнными

В Госдепе заявили, что сделали Москве предложение по обмену заключёнными

Несколькими днями ранее о судьбе американских шпионов высказался и президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что Москва не отказывается выдавать преступников Соединённым Штатам, но хочет прежде заключить взаимовыгодные договорённости.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Илья Пушкарев
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