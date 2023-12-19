Госдеп: США намерены и дальше обсуждать с РФ судьбу Уилана и Гершковича

Американские власти намерены добиваться вызволения содержащихся под стражей в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. О готовности США работать над обменом своих граждан заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим искать пути взаимодействия с российскими властями, чтобы вернуть их домой", — отметил дипломат на брифинге.