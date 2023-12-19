Госдеп: США намерены и дальше обсуждать с РФ судьбу Уилана и Гершковича
Американские власти намерены добиваться вызволения содержащихся под стражей в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. О готовности США работать над обменом своих граждан заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы продолжим искать пути взаимодействия с российскими властями, чтобы вернуть их домой", — отметил дипломат на брифинге.
Напомним, что корреспондент газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в марте этого года за шпионаж в пользу США. Уилана же поместили за решётку по аналогичному обвинению ещё в 2020-м. Бывшего морпеха приговорили к 16 годам колонии.
Несколькими днями ранее о судьбе американских шпионов высказался и президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что Москва не отказывается выдавать преступников Соединённым Штатам, но хочет прежде заключить взаимовыгодные договорённости.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV