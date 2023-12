"Мы не отказываемся": Путин заявил, что РФ контактирует с США по обмену заключёнными и надеется найти решение

Гражданин США Пол Уилан и корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV, © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия вовсе не отказывается выдавать США американцев, обвиняемых в шпионаже, — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Так глава государства ответил на вопрос корреспондента The New York Times в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.