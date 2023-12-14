"Мы не отказываемся": Путин заявил, что РФ контактирует с США по обмену заключёнными и надеется найти решение
Путин: РФ не отказывается выдавать США Уилана и Гершковича и хочет договориться
Гражданин США Пол Уилан и корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV, © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия вовсе не отказывается выдавать США американцев, обвиняемых в шпионаже, — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Так глава государства ответил на вопрос корреспондента The New York Times в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о Гершковиче и Уилане. Видео © LIFE
"Что касается возможной выдачи этих граждан на родину. Вы говорите: "Почему бы им не вернуться на родину?" А почему бы им не совершать правонарушений на территории РФ? Мы не то чтобы отказались их возвращать, мы не отказываемся, а хотим договориться, и эти договорённости должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны", — объяснил Путин.
По словам президента, Россия ведёт непростые переговоры с американской стороной, но сохраняется надежда на то, что удастся найти взаимопонимание по данному вопросу. Путин подчеркнул, что для этого США должны услышать и понять российскую позицию.
Напомним, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Суд приговорил его к 16 годам колонии. Эван Гершкович был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица. Срок его ареста истёк 30 августа. Суд продлил содержание Гершковича под стражей до 30 января 2024 года. В Вашингтоне заявили, что Москва отклонила все предложения США по обмену американцев.