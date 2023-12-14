"Мы не отказываемся": Путин заявил, что РФ контактирует с США по обмену заключёнными и надеется найти решение

"Что касается возможной выдачи этих граждан на родину. Вы говорите: "Почему бы им не вернуться на родину?" А почему бы им не совершать правонарушений на территории РФ? Мы не то чтобы отказались их возвращать, мы не отказываемся, а хотим договориться, и эти договорённости должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны", — объяснил Путин.