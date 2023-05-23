Журналиста-шпиона Гершковича оставили в СИЗО ещё на два месяца
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа срок содержания под стражей задержанному за шпионаж корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлён на три месяца и одни сутки, то есть до 30 августа 2023 года", — сообщили в пресс-службе инстанции.
Напомним, Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.