Журналиста-шпиона Гершковича оставили в СИЗО ещё на два месяца

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлён на три месяца и одни сутки, то есть до 30 августа 2023 года", — сообщили в пресс-службе инстанции.