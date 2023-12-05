В Госдепе заявили, что сделали Москве предложение по обмену заключёнными
Госдеп: РФ отвергла предложения по обмену Уилана и Гершковича, выдвинутые США
Американец Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Москва отклонила предложение США по обмену осуждённых в России за шпионаж американцев — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
"В последние недели мы представили новое существенное предложение с целью освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено", — заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, добавив, что Вашингтон продолжит работу по этому вопросу.
Напомним, Пола Уилана поймали в Москве в конце 2018 года при "проведении шпионской акции". У обладателя четырёх гражданств — США, Канады, Ирландии и Великобритании — были обнаружены документы, содержащие гостайну. Поначалу он пытался убедить всех, что никакой "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу и в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Американец отбывает наказание в мордовской колонии, недавно у него произошёл конфликт с другим осуждённым.
Что касается Гершковича, в 2023 году он был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для его освобождения. Срок ареста корреспондента истекал 30 августа. Суд продлил содержание заключённого под стражей до 30 января 2024 года.