В Госдепе заявили, что сделали Москве предложение по обмену заключёнными

Москва отклонила предложение США по обмену осуждённых в России за шпионаж американцев — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"В последние недели мы представили новое существенное предложение с целью освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено", — заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, добавив, что Вашингтон продолжит работу по этому вопросу.