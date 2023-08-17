Блинкен позвонил осуждённому в РФ шпиону Уилану и призвал "сохранять веру", пишут СМИ
CNN: Блинкен созвонился с осуждённым в России за шпионаж Полом Уиланом
Пол Уилан. Обложка © ТАСС / YURI KOCHETKOV
Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с Полом Уиланом, осуждённым в России за шпионаж, и призвал его сохранять веру, передаёт телеканал CNN. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон предпринимает все мыслимые попытки поскорее вернуть Уилана на родину.
По данным источника телеканала, Уилан может звонить из тюрьмы в Штаты, однако неясно, как была установлена связь с Блинкеном. Это уже второй созвон американского дипломата с Уиланом. Брат последнего Дэвид рассказал, что осуждённый имел возможность говорить с Блинкеном долго, однако подробности разговора представлены не были.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы.