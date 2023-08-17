Блинкен позвонил осуждённому в РФ шпиону Уилану и призвал "сохранять веру", пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с Полом Уиланом, осуждённым в России за шпионаж, и призвал его сохранять веру, передаёт телеканал CNN. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон предпринимает все мыслимые попытки поскорее вернуть Уилана на родину.

По данным источника телеканала, Уилан может звонить из тюрьмы в Штаты, однако неясно, как была установлена связь с Блинкеном. Это уже второй созвон американского дипломата с Уиланом. Брат последнего Дэвид рассказал, что осуждённый имел возможность говорить с Блинкеном долго, однако подробности разговора представлены не были.