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17 августа, 00:53

Блинкен позвонил осуждённому в РФ шпиону Уилану и призвал "сохранять веру", пишут СМИ

CNN: Блинкен созвонился с осуждённым в России за шпионаж Полом Уиланом

<p>Пол Уилан. Обложка © ТАСС / YURI KOCHETKOV</p>

Пол Уилан. Обложка © ТАСС / YURI KOCHETKOV

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с Полом Уиланом, осуждённым в России за шпионаж, и призвал его сохранять веру, передаёт телеканал CNN. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон предпринимает все мыслимые попытки поскорее вернуть Уилана на родину.

По данным источника телеканала, Уилан может звонить из тюрьмы в Штаты, однако неясно, как была установлена связь с Блинкеном. Это уже второй созвон американского дипломата с Уиланом. Брат последнего Дэвид рассказал, что осуждённый имел возможность говорить с Блинкеном долго, однако подробности разговора представлены не были.

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Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы.

Анатолий Симоненко
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