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15 сентября, 15:48

Американский посол навестила в СИЗО "Лефортово" журналиста-шпиона из США

Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича в СИЗО

<p>Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © <a href="https://twitter.com/evangershkovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com / evangershkovich</a></p>

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © twitter.com / evangershkovich

Посол США в Москве Линн Трейси навестила обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Об этом информирует в пятницу, 15 сентября, американское диппредставительство.

"Посол Трейси посетила сегодня репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме", — сообщило посольство в соцсети X.

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Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. Сообщалось, что журналиста-шпиона взяли с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер. Недавно суд продлил содержание Гершковича под стражей до 30 ноября.

Марина Калегина
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