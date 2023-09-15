Американский посол навестила в СИЗО "Лефортово" журналиста-шпиона из США
Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича в СИЗО
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото © twitter.com / evangershkovich
Посол США в Москве Линн Трейси навестила обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Об этом информирует в пятницу, 15 сентября, американское диппредставительство.
"Посол Трейси посетила сегодня репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме", — сообщило посольство в соцсети X.
Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. Сообщалось, что журналиста-шпиона взяли с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер. Недавно суд продлил содержание Гершковича под стражей до 30 ноября.