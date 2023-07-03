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3 июля, 03:32

Посла США в Москве сняли с сигналами в руках в сторону Кремля

РИА "Новости": Посла США в РФ Трейси заметили подававшей знаки Кремлю

<p>Линн Трейси на балконе Посольства Великобритании в Москве. Кадр из видео t.me / <a href="https://t.me/rian_ru/207667" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Новости"</a></p>

Линн Трейси на балконе Посольства Великобритании в Москве. Кадр из видео t.me / РИА "Новости"

Посла США в России Линн Трейси сфотографировали на балконе Посольства Великобритании в Москве, когда она "подавала знаки Кремлю". Об этом пишет РИА "Новости".

В этот момент в дипмиссии праздновали день рождения британского монарха Карла III, куда была приглашена посол. Периодически она вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Её успели сфотографировать из машины.

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Напомним, Трейси приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года, а в конце месяца прибыла в Москву. В прошлом месяце дипломат провела встречу с российским коллегой Анатолием Антоновым в Вашингтоне и передавала сигналы, что США не имели отношения к мятежу бойцов ЧВК "Вагнер".

Лариса Сафронова
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