Посла США в Москве сняли с сигналами в руках в сторону Кремля
РИА "Новости": Посла США в РФ Трейси заметили подававшей знаки Кремлю
Линн Трейси на балконе Посольства Великобритании в Москве. Кадр из видео t.me / РИА "Новости"
Посла США в России Линн Трейси сфотографировали на балконе Посольства Великобритании в Москве, когда она "подавала знаки Кремлю". Об этом пишет РИА "Новости".
В этот момент в дипмиссии праздновали день рождения британского монарха Карла III, куда была приглашена посол. Периодически она вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Её успели сфотографировать из машины.
Напомним, Трейси приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года, а в конце месяца прибыла в Москву. В прошлом месяце дипломат провела встречу с российским коллегой Анатолием Антоновым в Вашингтоне и передавала сигналы, что США не имели отношения к мятежу бойцов ЧВК "Вагнер".