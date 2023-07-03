Посла США в Москве сняли с сигналами в руках в сторону Кремля

Посла США в России Линн Трейси сфотографировали на балконе Посольства Великобритании в Москве, когда она "подавала знаки Кремлю". Об этом пишет РИА "Новости".

В этот момент в дипмиссии праздновали день рождения британского монарха Карла III, куда была приглашена посол. Периодически она вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Её успели сфотографировать из машины.