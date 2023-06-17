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16 июня, 21:41

Послы Антонов и Трейси провели встречу в Вашингтоне

Российский посол в США Анатолий Антонов в пятницу встретился в Вашингтоне со своей коллегой — послом Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси. Об этом сообщила пресс-служба Посольства РФ.

"16 июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова и посла США в России Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — информировали в диппредставительстве, не раскрыв подробности.

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А ранее Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не заинтересован в переговорных решениях по украинскому конфликту и требует от Киева результатов на поле боя любой ценой. Об этом свидетельствует выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов.

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washington.mid.ru

Лариса Сафронова
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