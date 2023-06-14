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14 июня, 02:04

Посол Антонов заявил о незаинтересованности США в переговорах по Украине

Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине

Вашингтон не заинтересован в переговорных решениях по украинскому конфликту и требует от Киева результатов на поле боя любой ценой, о чём свидетельствует выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

"Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", — подчеркнул Антонов

По его мнению, США всё-больше и больше втягиваются в украинский конфликт, тем самым подталкивая Украину к трагедии. При этом, Вашингтон не намерен отказываться от своей главной цели. -нанести стратегическое поражение России на поле боя любой ценой.

Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $325 млн

Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $325 млн

Ранее глава государства Владимир Путин напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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