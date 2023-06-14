Посол Антонов заявил о незаинтересованности США в переговорах по Украине

Вашингтон не заинтересован в переговорных решениях по украинскому конфликту и требует от Киева результатов на поле боя любой ценой, о чём свидетельствует выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

"Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", — подчеркнул Антонов.

По его мнению, США всё больше и больше втягиваются в украинский конфликт, тем самым подталкивая Украину к трагедии. При этом Вашингтон не намерен отказываться от своей главной цели — нанести стратегическое поражение России на поле боя любой ценой.