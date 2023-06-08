Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС

В американских СМИ идёт кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

"В местных СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. Представители администрации выстроили свою риторику так, будто на РФ в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта", — подчеркнул Антонов.