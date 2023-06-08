Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС
Антонов: В СМИ США идёт кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
В американских СМИ идёт кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.
"В местных СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. Представители администрации выстроили свою риторику так, будто на РФ в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта", — подчеркнул Антонов.
Антонов заметил, что такой подход не выдерживает никакой критики. Он назвал это "очередной отчаянной попыткой "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию".
Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.
Twitter / planet