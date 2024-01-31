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31 января, 15:40

Секретные страницы истории: Какие советские книги из вашей библиотеки стоят миллионы рублей

Домашняя библиотека может принести вам не только знания, но и ощутимый доход. Узнайте, какие редкие экземпляры ждут своего часа на полках.

Сегодня поговорим о книгах. Хотя не просто о литературе — о настоящих раритетах из советской эпохи, которые стоят целое состояние! Представьте, у вас на полке могли бы быть эти сокровища…

Стихи Тихона Чурилина 1940 года — 1,1 млн рублей

Книжные раритеты: 5 ценных изданий из советской эпохи. Фото © T.me / Литфонд

Книжные раритеты: 5 ценных изданий из советской эпохи. Фото © T.me / Литфонд

Издание "Советский писатель", 1940 год. Цена: 1,1 млн рублей.

Начнём с Чурилина. Поэт не сдавался — трижды пытался издать свои стихи, но только в 1940 году получилось. Но, увы, критики не оценили, тираж уничтожили. Сколько экземпляров выжило — никто не знает. Но если найдёте, можете считать себя литературным археологом!

Владимир Лебедев "Азбука" 1925 года — 1,2 млн рублей

Литературные сокровища: самые дорогие советские книги в мире. Фото © T.me / Литфонд

Литературные сокровища: самые дорогие советские книги в мире. Фото © T.me / Литфонд

Издательство "Госиздат", 1925 год. Цена: 1,2 млн рублей.

Эта азбука — настоящий художественный шедевр! Без политики, только яркие картинки и буквы. В своё время была чем-то вроде инопланетного гостя среди серых учебников. Не переиздавалась, поэтому сегодня на вес золота!

Александр Родченко и Варвара Степанова — 1,4 млн рублей

Редкие советские книги, которые стоят состояние. Фото © Avito

Редкие советские книги, которые стоят состояние. Фото © Avito

"Москва реконструируется", Изостат, 1938 год. Цена: 1,4 млн рублей.

Когда фотографии и диаграммы встречаются, рождается магия. Или, как в нашем случае, альбом о перестройке Москвы. Это не просто книга, это как быстрый прыжок в прошлое — посмотреть, как менялась столица.

Фёдор Достоевский "Бесы" — за 3 миллиона рублей

Самые драгоценные советские издания. Фото © draco-argento.livejournal.com

Самые драгоценные советские издания. Фото © draco-argento.livejournal.com

Издательство Academia, 1935 год. Цена: 3,4 млн рублей.

Достоевский всегда в моде, но эта книга — особенная. В 1935 году попробовали издать отдельно, но не сложилось. Осталось всего несколько экземпляров. Если найдёте такую, вы станете настоящим сыщиком… И богачом.

Борис Пастернак — 5 миллионов рублей

Редкие советские книги: 5 самых ценных экземпляров в вашей библиотеке. Фото © T.me / Литфонд

Редкие советские книги: 5 самых ценных экземпляров в вашей библиотеке. Фото © T.me / Литфонд

"Избранное", издательство "Советский писатель", 1948 год. Цена: 5 млн рублей.

И наконец, Пастернак. Его "Избранное" чуть не исчезло навсегда после того, как тираж уничтожили. Но несколько книг всё-таки выжили. Найти такую — как выиграть литературную лотерею!

Вот такие они, сокровища на бумаге, хранители историй и времён. Каждая из этих книг — не просто кусок истории, а целый мир, скрытый между строк. И помните, в следующий раз, когда будете перебирать старые книги на полках, будьте внимательнее, ведь среди них может оказаться одно из этих легендарных изданий!

Бумажки или сокровища? Редкие советские марки, которые сегодня стоят целое состояние
Бумажки или сокровища? Редкие советские марки, которые сегодня стоят целое состояние
Обложка ©

ТАСС / Христофоров Валерий

Сергей Трофимов
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