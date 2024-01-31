Секретные страницы истории: Какие советские книги из вашей библиотеки стоят миллионы рублей

Сегодня поговорим о книгах. Хотя не просто о литературе — о настоящих раритетах из советской эпохи, которые стоят целое состояние! Представьте, у вас на полке могли бы быть эти сокровища…

Стихи Тихона Чурилина 1940 года — 1,1 млн рублей

Книжные раритеты: 5 ценных изданий из советской эпохи. Фото © T.me / Литфонд

Издание "Советский писатель", 1940 год. Цена: 1,1 млн рублей.

Начнём с Чурилина. Поэт не сдавался — трижды пытался издать свои стихи, но только в 1940 году получилось. Но, увы, критики не оценили, тираж уничтожили. Сколько экземпляров выжило — никто не знает. Но если найдёте, можете считать себя литературным археологом!

Владимир Лебедев "Азбука" 1925 года — 1,2 млн рублей

Литературные сокровища: самые дорогие советские книги в мире. Фото © T.me / Литфонд

Издательство "Госиздат", 1925 год. Цена: 1,2 млн рублей.

Эта азбука — настоящий художественный шедевр! Без политики, только яркие картинки и буквы. В своё время была чем-то вроде инопланетного гостя среди серых учебников. Не переиздавалась, поэтому сегодня на вес золота!

Александр Родченко и Варвара Степанова — 1,4 млн рублей

Редкие советские книги, которые стоят состояние. Фото © Avito

"Москва реконструируется", Изостат, 1938 год. Цена: 1,4 млн рублей.

Когда фотографии и диаграммы встречаются, рождается магия. Или, как в нашем случае, альбом о перестройке Москвы. Это не просто книга, это как быстрый прыжок в прошлое — посмотреть, как менялась столица.

Фёдор Достоевский "Бесы" — за 3 миллиона рублей

Самые драгоценные советские издания. Фото © draco-argento.livejournal.com

Издательство Academia, 1935 год. Цена: 3,4 млн рублей.

Достоевский всегда в моде, но эта книга — особенная. В 1935 году попробовали издать отдельно, но не сложилось. Осталось всего несколько экземпляров. Если найдёте такую, вы станете настоящим сыщиком… И богачом.

Борис Пастернак — 5 миллионов рублей

Редкие советские книги: 5 самых ценных экземпляров в вашей библиотеке. Фото © T.me / Литфонд

"Избранное", издательство "Советский писатель", 1948 год. Цена: 5 млн рублей.

И наконец, Пастернак. Его "Избранное" чуть не исчезло навсегда после того, как тираж уничтожили. Но несколько книг всё-таки выжили. Найти такую — как выиграть литературную лотерею!