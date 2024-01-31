Боли в анусе и диарея: Лайф составил топ-10 худших закусок в День рождения русской водки

Какой праздничный стол обходится без закусок, особенно сегодня, когда в России отмечается День водки? Однако стоит быть внимательными, так как застолье может обернуться для празднующих поездкой в больницу, ведь не все знают, что некоторые закуски могут серьёзно навредить вашему здоровью. Маринованные грибы, например, не стоит употреблять с водкой, потому что в них содержится большое количество белка, на переваривание которого у организма уходит много сил. Сочетание алкоголя и грибов приводит к повышенной нагрузке на пищеварение, сообщает гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Шашлыки и любое жирное мясо также нельзя употреблять как закуску к водке. Мало того, что жирная пища пролонгирует негативное воздействие алкоголя на организм, она также чрезмерно нагружает печень, желудок, а желчный пузырь вообще работает на износ. Евгений Белоусов Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

По его словам, не стоит употреблять с водкой солёные огурцы и свежие помидоры. Первые заставляют почки работать в усиленном режиме, тогда как кислоты вторых "усиливают негативное действие алкоголя на слизистую желудка". Употребление острых закусок с водкой может привести к ожогам желудка, а фруктов — к сильному брожению, диарее и боли в анусе.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух добавляет, что крепкие напитки создают нагрузку на весь организм, в результате чего печени и поджелудочной железе "приходится справляться с последствиями застолий и выводить токсины". Жирные и острые блюда из баранины, которые некоторые используют в виде закусок, только усугубят ситуацию.

С осторожностью следует подойти и к маринованным овощам. Уксусная кислота, которая входит в состав таких блюд, раздражает слизистые оболочки органов ЖКТ. Кроме того, солёная пища может усугубить вызванное алкоголем обезвоживание. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест"

Она предостерегает от употребления водки в сочетании с кофе. В виде закусок к этому алкогольному напитку хорошо подойдут щи, борщ, квашеная капуста, кимчи, студень, холодец, варёный картофель, блины с начинкой или ржаной хлеб.