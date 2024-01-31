Боли в анусе и диарея: Лайф составил топ-10 худших закусок в День рождения русской водки
Врач Белоусов: Употребление маринованных грибов с водкой вредит здоровью
Закуски под холодненькую водочку не всегда могут быть полезными. Обложка © Freepik / master1305
Какой праздничный стол обходится без закусок, особенно сегодня, когда в России отмечается День водки? Однако стоит быть внимательными, так как застолье может обернуться для празднующих поездкой в больницу, ведь не все знают, что некоторые закуски могут серьёзно навредить вашему здоровью. Маринованные грибы, например, не стоит употреблять с водкой, потому что в них содержится большое количество белка, на переваривание которого у организма уходит много сил. Сочетание алкоголя и грибов приводит к повышенной нагрузке на пищеварение, сообщает гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Шашлыки и любое жирное мясо также нельзя употреблять как закуску к водке. Мало того, что жирная пища пролонгирует негативное воздействие алкоголя на организм, она также чрезмерно нагружает печень, желудок, а желчный пузырь вообще работает на износ.
По его словам, не стоит употреблять с водкой солёные огурцы и свежие помидоры. Первые заставляют почки работать в усиленном режиме, тогда как кислоты вторых "усиливают негативное действие алкоголя на слизистую желудка". Употребление острых закусок с водкой может привести к ожогам желудка, а фруктов — к сильному брожению, диарее и боли в анусе.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух добавляет, что крепкие напитки создают нагрузку на весь организм, в результате чего печени и поджелудочной железе "приходится справляться с последствиями застолий и выводить токсины". Жирные и острые блюда из баранины, которые некоторые используют в виде закусок, только усугубят ситуацию.
С осторожностью следует подойти и к маринованным овощам. Уксусная кислота, которая входит в состав таких блюд, раздражает слизистые оболочки органов ЖКТ. Кроме того, солёная пища может усугубить вызванное алкоголем обезвоживание.
Она предостерегает от употребления водки в сочетании с кофе. В виде закусок к этому алкогольному напитку хорошо подойдут щи, борщ, квашеная капуста, кимчи, студень, холодец, варёный картофель, блины с начинкой или ржаной хлеб.
Ранее Лайф писал, что водка способна провоцировать страшные заболевания. Хирург рассказал, что под воздействием этилового спирта человеческий организм начинает мутировать, в результате чего повышается риск сахарного диабета и болезней ЖКТ. Эксперт также добавил, что рак у любителей алкоголя нередко возникает в половых органах.