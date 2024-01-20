"Страшнейший яд": Назван популярный напиток, ведущий человека на тот свет

Любители проводить будни за бутылочкой водки неспроста редко перешагивают 50-летний возрастной порог. Этот крепкий алкогольный напиток являет собой настоящую отраву, которая провоцирует страшные заболевания, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов.

Медик подчеркнул, что под воздействием этилового спирта клетки организма начинают мутировать. Повышается риск сахарного диабета, болезней ЖКТ вроде панкреатита и онкологии. Рак у водочных алкоголиков нередко возникает в половых органах, печени и пищеводе.

"Водка — страшнейший яд для организма, не щадящий ни одну клетку тела, ни один внутренний орган или систему. Этот, к сожалению, популярный напиток ведёт человека в гроб длительно, затрагивая в большей или меньшей степени все органы", — предостерёг Умнов.