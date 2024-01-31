День рождения русской водки, День ювелира, Афанасий-ломонос: Праздники и приметы 31 января Сегодня, 31 января 2024 года, в России нет государственных праздников, но есть несколько интересных неофициальных. Один из них посвящён спиртному, другой — незаменимой в быту вещи. А ещё это особый день для создателей драгоценностей. 30 января, 21:01 31 января отмечается День рождения русской водки. Обложка © Shutterstock

День рождения русской водки

Очень необычный праздник отмечается в России 31 января — День рождения русской водки. Несколько фактов о нём: Это неофициальный российский праздник.

Посвящён водке не столько как алкогольному напитку, сколько как культурному феномену.

Отмечается ежегодно 31 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате защиты Менделеевым диссертации о соединении спирта с водой.

Водка — это алкогольный напиток, который во многих странах считают изобретением русского народа. Она ассоциируется с русским бытом и даже является частью образа страны за рубежом. Но мало кто знает, что само слово "водка" пришло из польского языка. На Руси в ходу были термины "хлебное вино", "горячее вино", "куреное вино" и так далее.

Вообще, это спиртное окружено в России целой серией мифов. Например, один из них гласит, что водку изобрёл выдающийся российский химик, автор таблицы химических элементов Дмитрий Иванович Менделеев. Даже сегодняшний праздник приурочен к дате, когда он в Петербурге защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою", — 31 января 1865 года. Однако на деле в той работе он совсем не подбирал идеальный вариант такой смеси, а изучал вопрос удельного веса в зависимости от концентрации веществ и температуры.

Считается, что эталонные 40 градусов крепости водки были введены чуть позже по указанию министра финансов Российской империи Михаила Христофоровича Рейтерна. Для подсчёта акцизов круглое число было удобнее, чем 38,5 градуса, — до тех пор принятый эталон крепости вина.

Отмечая сегодняшний праздник, нужно помнить, что водка, как и любое спиртное, вредна для здоровья. Её употребление, вне зависимости от дозы, может привести к целому ряду заболеваний и развитию зависимости.

Международный день ювелира

31 января отмечается Международный день ювелира. Фото © Freepik

31 января в России свой праздник отмечают мастера, каждый рабочий день имеющие дело с драгоценностями: на эту дату приходится Международный день ювелира. Рассказываем о нём: Это интернациональный профессиональный праздник.

Отмечается на постсоветском пространстве, официально не утверждён.

Каждый год приходится на одну дату — 31 января.

Есть две версии относительно того, когда был учреждён Международный день ювелира. Согласно первой, это случилось в 2002 году на фестивале "Золотое кольцо России" в Костроме. Согласно второй — в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Январь для праздника выбрали, поскольку в первом месяце года создатели драгоценностей регистрируют свои клейма.

Профессия ювелира — одна из самых древних. Украшения предки современных людей начали делать из природных материалов, поддающихся обработке простыми орудиями, — из ракушек, зубов животных, камушков. Родиной уже полноценного ювелирного дела считается Древняя Греция. Именно там развились резьба по камню, изготовление украшений из драгоценных металлов с самоцветами.

На Руси же ювелиры появились примерно в IX–XII веках. Центрами этой отрасли в разное время были Великий Устюг, Вологда, Кострома, Новгород, Псков, Ярославль, Петербург, Москва. В середине XVII века началась добыча самоцветов на Урале. Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера. Сегодня все они, вне зависимости от специализации, отмечают профессиональный праздник, хоть он пока официально не утверждён.

День скотча

31 января отмечается День скотча. Фото © Frepik

31 января в России можно отметить праздник, посвящённой незаменимой в быту вещи. На эту дату приходится День скотча (Scotch Tape Day). Рассказываем о нём: Это неофициальный международный праздник.

Ежегодно отмечается 31 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате получения патента на изобретение.

Создателем скотча, то есть водостойкой клейкой ленты, считается американец Ричард Гёрли Дрю. Он запатентовал своё изобретение почти 100 лет назад — 31 января 1930 года. А придумал он такую вещь, выступив в роли рационализатора в компании Minnesota Mining and Manufacturing (сейчас она называется коротко 3M), где работал инженером. Такая лента была призвана помочь малярам красить автомобили с ровными линиями между разными видами красок. Идею послали на утверждение шотландским боссам — Scotch bosses, отсюда и пошло название "скотч".

Первые партии такой ленты были на целлофановой основе, покрытой смолами и маслами. Постепенно пользу от изобретения оценили все, в том числе в быту, и началось массовое производство. Сегодня мы имеем несметное количество видов скотча, отличных по размеру, плотности, цели применения. И в этот праздник можно отдать должное простому инженеру, который смог придумать и запустить в производство такую полезную вещь.

День горячего шоколада

31 января отмечается День горячего шоколада. Фото © Shutterstock

31 января свой праздник в России могут отмечать поклонники популярного лакомства — на эту дату приходится День горячего шоколада: Это международный неофициальный праздник.

Отмечается несколько раз в год, в том числе 31 января.

Каких-то традиций празднования не сложилось.

Уже неясно, кто придумал отмечать День горячего шоколада и почему именно 31 января. Очевидно, что идею оценили и теперь этот праздник знают в разных странах, в том числе в России. Такой же праздник приходится ещё как минимум на одну дату — 21 декабря.

Шоколад — очень древний продукт, но сначала он был совсем не таким, каким его знаем мы. Это был не десерт, а именно напиток из обжаренных и молотых какао-бобов с перцем, смешанных с водой, причём горький. По одной из версий, шоколад поэтому так и называется — на ацтекском якобы это значило "горькая вода".

В Европу в XVI веке шоколад завезли конкистадоры, и уже там он стал приобретать современные черты. Сначала это был деликатес, который себе могли позволить только аристократы. В России шоколад появился при Петре I. Массово доступен этот продукт стал только в прошлом веке с началом его широкого производства.

Шоколад, если им не злоупотреблять, полезен для организма. В нём есть вещества, которые вызывают в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Этот продукт поддерживает тонус, богат питательными веществами. В том числе по последней причине увлекаться им не стоит. К тому же сейчас в большинстве сортов шоколада много сахара.

Приметы 31 января

День памяти святителей Афанасия и Кирилла

31 января Русская православная церковь чтит память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святитель Афанасий Великий родился примерно в 297 году в Александрии. В 21 год он стал диаконом, после смерти святителя Александра был избран его преемником, а в 326 году был рукоположен в епископы. Афанасий вёл борьбу против еретиков и был за это подвергнут длительным гонениям. Управлял Церковью он вплоть до кончины в 373 году. Святитель Кирилл же служил Церкви на рубеже IV и V веков. Возглавив её, он также боролся с еретиками. Перу Кирилла принадлежит немало творений, основными из которых являются толкования Евангелия от Луки, Евангелия от Иоанна, Послания апостола Павла.

Афанасий-ломонос

На Руси в эту дату отмечали Афанасьев день. Его называли также Афанасий-ломонос, потому что считалось, будто именно в этот день ударяли особо сильные морозы. Зима будто проверяла на прочность, заставляла одеваться теплее и работать усерднее. В народе Афанасьев день считался датой, когда разгуливается нечистая сила. Было принято проводить ритуалы для борьбы с ней. Например, трижды обходили избу с зажжённой свечой. На Афанасия старались не намечать важных дел — переезда, похода к врачу, крещения младенцев, так как боялись, что всё закончится невзгодами. Полагалось провести этот день дома за общением с семьёй и за работой.

Погодные приметы 31 января

Вьюга и метель — к поздней весне.

Яркое солнце в полдень — к ранней весне.

Вороны стаями кружатся — к длительным морозам.

Потепление — к ненастному лету.

Именинники 31 января

31 января именины может отмечать советский, российский актёр Владимир Гостюхин. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Сегодня, 31 января, именины могут отмечать: Афанасий

Евгений

Ксения

Сергей

Оксана

Дмитрий

Кирилл

Эмиль

Вальдемар

Владимир

Михаил. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев