День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024
Если ваш ребёнок родился в январе и вы выбираете для него имя, можно воспользоваться святцами. Что это такое и какое имя лучше подходит январским мальчикам и девочкам, рассказывает Life.ru.
Женские и мужские именины в январе 2024: кто и когда отмечает дни ангела. Фото © Freepik
Святцы, или месяцеслов, — это полный список святых и великомучеников, чтимых Православной церковью. Он составлен в порядке месяцев и дней года, к которым приурочено празднование и чествование каждого святого. Церковные святцы предназначены для богослужебного использования. Их печатают при богослужебных книгах — канонике, акафистнике, молитвослове. В современных православных святцах насчитывается более тысячи имён, имеющих в основном древнееврейское, греческое и латинское происхождение, но есть и славянские имена.
Часто люди, придерживающиеся православных традиций, выбирают имя для ребёнка по святцам с учётом даты и месяца рождения. В январе 2024 года в святцах отмечено более ста имён. Даты почитания святых можно использовать при выборе имени как для мальчика, так и для девочки, рождённых в январе. Однако следует помнить, что именины — это день памяти святого, имя которого было дано христианину не при рождении, а при крещении. Иногда этот праздник именуют днём ангела.
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на январь 2024 года. Инфографика © LIFE
В январе именины отмечают
- 1 января: Тимофей, Аглая, Илья
- 2 января: Антон, Даниил, Иван, Игнат
- 3 января: Сергей, Ульяна, Юлиана, Михаил, Пётр, Никита, Леонтий
- 4 января: Фёдор, Теодор, Дмитрий, Анастасия
- 5 января: Давид, Иван, Макар, Павел, Василий
- 6 января: Сергей, Агата, Иннокентий, Клавдия, Николай, Евгений
- 7 января: в этот день именин нет
- 8 января: Анфиса, Августина, Дмитрий, Леонид, Константин, Агриппина, Михаил, Николай, Мария, Ефим
- 9 января: Фёдор, Теодор, Тихон, Степан, Лука, Антонина
- 10 января: Симон, Агата, Леонид, Пётр, Николай, Игнат, Ефим, Александр, Аркадий
- 11 января: Вениамин, Георгий, Иван, Матрёна, Лаврентий, Агриппина, Марк, Ефросинья, Егор, Евдокия
- 12 января: Антон, Даниил, Ирина, Макар, Лев, Мария, Анисия, Арина
- 13 января: Мелания, Михаил, Пётр
- 14 января: Вячеслав, Иван, Трофим, Эмилия, Михаил, Пётр, Платон, Николай, Еремей, Александр
- 15 января: Сергей, Серафим, Ульяна, Юлиана, Кузьма, Пётр, Марк, Василий
- 16 января: Гордей, Ирина, Арина
- 17 января: Семён, Станислав, Тимофей, Денис, Иосиф, Трофим, Филипп, Эраст, Клим, Родион
- 18 января: Сергей, Аполлинария, Татьяна, Иосиф, Фома, Матвей, Роман, Лукьян, Евгения
- 19 января: Иван
- 20 января: Иван, Афанасий, Василий
- 21 января: Антон, Виктор, Евгений, Георгий, Дмитрий, Доминика, Илья, Эмиль, Юлиан, Вальдемар
- 22 января: Захар, Филипп, Павел, Пётр, Антонина
- 23 января: Анатолий, Макар, Павел, Пётр, Арсений
- 24 января: Фёдор, Теодор, Виталий, Иосиф, Вальдемар, Владимир, Михаил, Степан, Николай
- 25 января: Савва, Татьяна, Илья, Макар, Пётр
- 26 января: Максим, Пётр, Елизар, Арина, Афанасий
- 27 января: Андрей, Сергей, Адам, Вениамин, Савва, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар
- 28 января: Елена, Гавриил, Алёна, Иван, Илона, Михаил, Павел, Прохор
- 29 января: Симон, Иван, Максим, Пётр, Леонилла, Неонила
- 30 января: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Егор, Антонина
- 31 января: Евгений, Ксения, Сергей, Оксана, Дмитрий, Кирилл, Эмиль, Вальдемар, Владимир, Михаил.
Популярный актёр Иван Янковский отмечает именины в январе. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Если вы считаете себя православным верующим, но хотите дать ребёнку имя не по святцам, а какое-нибудь иностранное или просто оригинальное, Церковь считает это вполне допустимым. В этом случае у человека в паспорте будет стоять имя, данное родителями, а при крещении ему присвоят имя православного святого. Чтобы лучше разобраться в том, какие имена для мальчиков и девочек будут наиболее популярными в 2024 году, обратимся к современным тенденциям в этой области.
Популярные имена в 2024 году — пять главных трендов
Имена "дракона"
По восточному календарю 2024 — год Зелёного Деревянного Дракона, год приятных перемен и решения многих проблем. Зелёный цвет символизирует гибкость, спокойствие, умение подстраиваться под обстоятельства. Поэтому актуальными станут имена, которые будут выделять такие черты характера, как успешность и удачливость, смелость и сила: женские — Саида, Летисия, Каролина, Елена, Алина, Анна, Домна, Кира, Габриэлла, Офелия, Фредерика и мужские — Эдгар, Феликс, Султан, Ярослав, Арсений, Тимур.
Российская актриса Кира Кауфман ("Осколки", "Рыцарь нашего времени", "Мажор-2") — обладательница "имени дракона". Фото © vk.com / Кира Кауфман
Грань между оригинальностью и экстравагантностью
Причудливые, кричащие имена явно теряют популярность. Вместо них родители выбирают имена, которые хоть и привлекают внимание, но не являются слишком уж необычными. Кроме того, отдают предпочтение более лаконичным именам. Хороший выбор — Кира, Майя, Агата, Лев, Лука, Артур.
Возвращение к традициям
В мире идут процессы, которые можно назвать обратными глобализации. Возможно, из-за этого несколько утратили популярность "интернациональные" имена. Им на смену приходят традиционные, соответствующие региону проживания.
Хорошо забытое старое
Ещё один способ выбрать для ребёнка хорошее имя — взять то, которое было популярно ранее. Снова возвращается интерес к именам Пётр, Василий, Николай, Степан, Георгий, Вера, Татьяна, Ольга, Елена и Зоя.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, как и все Татьяны страны, будет отмечать именины 25 января. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Ветер с Востока
Из года в год растёт число детей, названных мусульманскими именами. Сафия, Аиша, Мухаммад и Амир уже добились заметных позиций в рейтинге популярности: все они входят в первую тридцатку.
Женские имена, на которые нужно обратить внимание в январе
Елена, Аглая, Юлия, Василиса, Евгения, Ирина, Клавдия, Эмилия, Мария, Оксана, Мелания, Нина, Полина, Татьяна, Ульяна, Анастасия, Фелицата, Алёна, Алиса, Виктория.
Мужские имена, на которые нужно обратить внимание в январе
Антон, Артём, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Игнат, Анатолий, Илья, Кирилл, Семён, Марк, Михаил, Виталий, Наум, Александр, Николай, Павел, Григорий, Прохор, Савва, Филипп, Себастьян, Тимофей.