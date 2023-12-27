День ангела под ёлочкой: Кто отмечает именины в январе 2024 Если ваш ребёнок родился в январе и вы выбираете для него имя, можно воспользоваться святцами. Что это такое и какое имя лучше подходит январским мальчикам и девочкам, рассказывает Life.ru. 26 декабря, 21:01 Женские и мужские именины в январе 2024: кто и когда отмечает дни ангела. Фото © Freepik

Святцы, или месяцеслов, — это полный список святых и великомучеников, чтимых Православной церковью. Он составлен в порядке месяцев и дней года, к которым приурочено празднование и чествование каждого святого. Церковные святцы предназначены для богослужебного использования. Их печатают при богослужебных книгах — канонике, акафистнике, молитвослове. В современных православных святцах насчитывается более тысячи имён, имеющих в основном древнееврейское, греческое и латинское происхождение, но есть и славянские имена.

Часто люди, придерживающиеся православных традиций, выбирают имя для ребёнка по святцам с учётом даты и месяца рождения. В январе 2024 года в святцах отмечено более ста имён. Даты почитания святых можно использовать при выборе имени как для мальчика, так и для девочки, рождённых в январе. Однако следует помнить, что именины — это день памяти святого, имя которого было дано христианину не при рождении, а при крещении. Иногда этот праздник именуют днём ангела.

Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на январь 2024 года. Инфографика © LIFE

В январе именины отмечают

1 января: Тимофей, Аглая, Илья

Тимофей, Аглая, Илья 2 января: Антон, Даниил, Иван, Игнат

Антон, Даниил, Иван, Игнат 3 января: Сергей, Ульяна, Юлиана, Михаил, Пётр, Никита, Леонтий

Сергей, Ульяна, Юлиана, Михаил, Пётр, Никита, Леонтий 4 января: Фёдор, Теодор, Дмитрий, Анастасия

Фёдор, Теодор, Дмитрий, Анастасия 5 января: Давид, Иван, Макар, Павел, Василий

Давид, Иван, Макар, Павел, Василий 6 января: Сергей, Агата, Иннокентий, Клавдия, Николай, Евгений

Сергей, Агата, Иннокентий, Клавдия, Николай, Евгений 7 января: в этот день именин нет

в этот день именин нет 8 января: Анфиса, Августина, Дмитрий, Леонид, Константин, Агриппина, Михаил, Николай, Мария, Ефим

Анфиса, Августина, Дмитрий, Леонид, Константин, Агриппина, Михаил, Николай, Мария, Ефим 9 января: Фёдор, Теодор, Тихон, Степан, Лука, Антонина

Фёдор, Теодор, Тихон, Степан, Лука, Антонина 10 января: Симон, Агата, Леонид, Пётр, Николай, Игнат, Ефим, Александр, Аркадий

Симон, Агата, Леонид, Пётр, Николай, Игнат, Ефим, Александр, Аркадий 11 января: Вениамин, Георгий, Иван, Матрёна, Лаврентий, Агриппина, Марк, Ефросинья, Егор, Евдокия

Вениамин, Георгий, Иван, Матрёна, Лаврентий, Агриппина, Марк, Ефросинья, Егор, Евдокия 12 января: Антон, Даниил, Ирина, Макар, Лев, Мария, Анисия, Арина

Антон, Даниил, Ирина, Макар, Лев, Мария, Анисия, Арина 13 января: Мелания, Михаил, Пётр

Мелания, Михаил, Пётр 14 января: Вячеслав, Иван, Трофим, Эмилия, Михаил, Пётр, Платон, Николай, Еремей, Александр

Вячеслав, Иван, Трофим, Эмилия, Михаил, Пётр, Платон, Николай, Еремей, Александр 15 января: Сергей, Серафим, Ульяна, Юлиана, Кузьма, Пётр, Марк, Василий

Сергей, Серафим, Ульяна, Юлиана, Кузьма, Пётр, Марк, Василий 16 января: Гордей, Ирина, Арина

Гордей, Ирина, Арина 17 января: Семён, Станислав, Тимофей, Денис, Иосиф, Трофим, Филипп, Эраст, Клим, Родион

Семён, Станислав, Тимофей, Денис, Иосиф, Трофим, Филипп, Эраст, Клим, Родион 18 января: Сергей, Аполлинария, Татьяна, Иосиф, Фома, Матвей, Роман, Лукьян, Евгения

Сергей, Аполлинария, Татьяна, Иосиф, Фома, Матвей, Роман, Лукьян, Евгения 19 января: Иван

Иван 20 января: Иван, Афанасий, Василий

Иван, Афанасий, Василий 21 января: Антон, Виктор, Евгений, Георгий, Дмитрий, Доминика, Илья, Эмиль, Юлиан, Вальдемар

Антон, Виктор, Евгений, Георгий, Дмитрий, Доминика, Илья, Эмиль, Юлиан, Вальдемар 22 января: Захар, Филипп, Павел, Пётр, Антонина

Захар, Филипп, Павел, Пётр, Антонина 23 января: Анатолий, Макар, Павел, Пётр, Арсений

Анатолий, Макар, Павел, Пётр, Арсений 24 января: Фёдор, Теодор, Виталий, Иосиф, Вальдемар, Владимир, Михаил, Степан, Николай

Фёдор, Теодор, Виталий, Иосиф, Вальдемар, Владимир, Михаил, Степан, Николай 25 января: Савва, Татьяна, Илья, Макар, Пётр

Савва, Татьяна, Илья, Макар, Пётр 26 января: Максим, Пётр, Елизар, Арина, Афанасий

Максим, Пётр, Елизар, Арина, Афанасий 27 января: Андрей, Сергей, Адам, Вениамин, Савва, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар

Андрей, Сергей, Адам, Вениамин, Савва, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар 28 января: Елена, Гавриил, Алёна, Иван, Илона, Михаил, Павел, Прохор

Елена, Гавриил, Алёна, Иван, Илона, Михаил, Павел, Прохор 29 января: Симон, Иван, Максим, Пётр, Леонилла, Неонила

Симон, Иван, Максим, Пётр, Леонилла, Неонила 30 января: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Егор, Антонина

Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Егор, Антонина 31 января: Евгений, Ксения, Сергей, Оксана, Дмитрий, Кирилл, Эмиль, Вальдемар, Владимир, Михаил.

Популярный актёр Иван Янковский отмечает именины в январе. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Если вы считаете себя православным верующим, но хотите дать ребёнку имя не по святцам, а какое-нибудь иностранное или просто оригинальное, Церковь считает это вполне допустимым. В этом случае у человека в паспорте будет стоять имя, данное родителями, а при крещении ему присвоят имя православного святого. Чтобы лучше разобраться в том, какие имена для мальчиков и девочек будут наиболее популярными в 2024 году, обратимся к современным тенденциям в этой области.

Популярные имена в 2024 году — пять главных трендов

Имена "дракона"

По восточному календарю 2024 — год Зелёного Деревянного Дракона, год приятных перемен и решения многих проблем. Зелёный цвет символизирует гибкость, спокойствие, умение подстраиваться под обстоятельства. Поэтому актуальными станут имена, которые будут выделять такие черты характера, как успешность и удачливость, смелость и сила: женские — Саида, Летисия, Каролина, Елена, Алина, Анна, Домна, Кира, Габриэлла, Офелия, Фредерика и мужские — Эдгар, Феликс, Султан, Ярослав, Арсений, Тимур.

Российская актриса Кира Кауфман ("Осколки", "Рыцарь нашего времени", "Мажор-2") — обладательница "имени дракона". Фото © vk.com / Кира Кауфман

Грань между оригинальностью и экстравагантностью

Причудливые, кричащие имена явно теряют популярность. Вместо них родители выбирают имена, которые хоть и привлекают внимание, но не являются слишком уж необычными. Кроме того, отдают предпочтение более лаконичным именам. Хороший выбор — Кира, Майя, Агата, Лев, Лука, Артур.

Возвращение к традициям

В мире идут процессы, которые можно назвать обратными глобализации. Возможно, из-за этого несколько утратили популярность "интернациональные" имена. Им на смену приходят традиционные, соответствующие региону проживания.

Хорошо забытое старое

Ещё один способ выбрать для ребёнка хорошее имя — взять то, которое было популярно ранее. Снова возвращается интерес к именам Пётр, Василий, Николай, Степан, Георгий, Вера, Татьяна, Ольга, Елена и Зоя.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, как и все Татьяны страны, будет отмечать именины 25 января. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ветер с Востока

Из года в год растёт число детей, названных мусульманскими именами. Сафия, Аиша, Мухаммад и Амир уже добились заметных позиций в рейтинге популярности: все они входят в первую тридцатку.

Женские имена, на которые нужно обратить внимание в январе

Мужские имена, на которые нужно обратить внимание в январе

Антон, Артём, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Игнат, Анатолий, Илья, Кирилл, Семён, Марк, Михаил, Виталий, Наум, Александр, Николай, Павел, Григорий, Прохор, Савва, Филипп, Себастьян, Тимофей.

Авторы Андрей Соколов