7 странных женских имён, которые могли придумать только в СССР

Во времена СССР существовали некоторые странные женские имена, которые могли придумать только в ту эпоху. Некоторые из них символизировали идеалы коммунизма и радость советской власти, в то время как другие были связаны с пропагандой и культом личности в стране. Собрали семь самых интересных вариантов.

1. Коммунэра

История и значение странных женских имён в СССР. Фото © ТАСС / Сергей Величкин, А. Рискиев

Имя слепили из комбинации слов во фразе "коммунистическая эра". Советские родители, верные принципам коммунизма, давали своим дочерям это необычное имя, символизирующее времена коммунистического строительства.

2. Праздносвета

Ещё одно удивительное женское имя, придуманное в СССР, — Праздносвета. Оно было образовано из фразы "праздник советской власти". Только самые приверженные идеалам Союза решались давать девочкам это имя, символизирующее радость и свет советской власти!

3. Реввола

Какие необычные имена давали девочкам в СССР? Фото © ТАСС / А. Награльян

Это имя могли придумать только в СССР! Оно было образовано от комбинации слов "революционная волна" — это такое понятие в марксизме и вообще социальных науках, описывающее серию революций, которые происходят в одно время в разных местах. А Советский Союз, как мы помним, появился благодаря такой волне!

4. Электрификация

Имя, конечно, необычное. Оно было связано с пропагандой электрификации, которая играла важную роль в первые десятилетия существования СССР. Назвать ребёнка Электрификацией — значит, быть настоящим патриотом своей страны. Интересно, что в жизни девочек называли просто Эля.

5. Сесталинка

Удивительные женские имена, придуманные в Советском Союзе. Фото © Getty Images / Bettmann

Имя было образовано от сочетания слов "сестра" и "Сталин". В Советском Союзе, где был распространён культ личности Иосифа Сталина, некоторые родители решались называть дочерей в честь Сталина. Так что имя ребёнка "Сесталинка" — так же ещё и символ лояльности и поклонения режиму.

6. Калерия

Некоторые считают, что это имя составлено из лозунга "Красная армия легко разгромила империалистов Японии". Есть также другая интерпретация, согласно которой происхождение берёт начало от "Красная кавалерия". Известной личностью, которая носила это имя, была оперная певица Калерия Владимирова, народная артистка СССР.

7. Даздраперма

Странные женские имена, которые возникли во времена СССР. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Валентин Соболев

Были имена, образованные из коммунистических лозунгов, и вполне благозвучными. Но некоторые…. Сами понимаете. Например, Даздраперма. Имя составили из лозунга "Да здравствует Первое мая!". Хочется пожалеть всех девочек, которых так назвали.