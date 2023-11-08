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8 ноября, 13:56

Известного математика и гуру покера нашли мёртвым в квартире в Москве

В Москве умер известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон

<p>Лев Натансон. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Лев Натансон. Обложка © t.me / SHOT

В Москве в возрасте 75 лет скончался известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон. По данным SHOT, он умер от острой сердечной недостаточности.

По информации телеграм-канала, тело Натансона обнаружила племянница в его квартире на улице Свободы в столичном районе Покровское-Стрешнево. В 2020 году в семье учёного произошла трагедия: его 25-летняя дочь Анастасия Джантураева в состоянии алкогольного опьянения задушила трёхлетнего сына и пятилетнюю дочь и оказалась за решёткой.

Лев Григорьевич Натансон — математик-программист, один из крупнейших специалистов по покеру и автор множества книг о казино и игровых автоматах. Также он является создателем компьютерной программы для игры в преферанс "Марьяж".

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве умерла дочь актёра "Бриллиантовой руки" — певица Светлана Пиньковская. По нашим данным, тело артистки обнаружила в её квартире в Бескудниковском районе столицы внучка. Предварительно, причина смерти — инфаркт.

Наталья Исакова
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