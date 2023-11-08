Известного математика и гуру покера нашли мёртвым в квартире в Москве

В Москве в возрасте 75 лет скончался известный математик и автор книг по покеру Лев Натансон. По данным SHOT, он умер от острой сердечной недостаточности.

По информации телеграм-канала, тело Натансона обнаружила племянница в его квартире на улице Свободы в столичном районе Покровское-Стрешнево. В 2020 году в семье учёного произошла трагедия: его 25-летняя дочь Анастасия Джантураева в состоянии алкогольного опьянения задушила трёхлетнего сына и пятилетнюю дочь и оказалась за решёткой.

Лев Григорьевич Натансон — математик-программист, один из крупнейших специалистов по покеру и автор множества книг о казино и игровых автоматах. Также он является создателем компьютерной программы для игры в преферанс "Марьяж".