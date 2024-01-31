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31 января, 14:51

"Вам виднее": Shaman пошутил на вопрос о наличии "запрещёнки" в его клипе "Я русский"

Shaman сообщил Лайфу, что не знает о проверках МВД из-за клипа "Я русский"

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил Лайфу, что не в курсе проверок МВД из-за клипа "Я русский", информация о которых ранее появилась в Сети. Он только прилетел с гастролей из Новосибирска и уже отправляется на новые гастроли, сотрудники силовых органов с ним не связывались. На вопрос корреспондента, есть ли в творчестве артиста что-то запрещённое, исполнитель ответил достаточно ёмко.

Shaman сообщил, что не знает о проверках МВД. Видео © LIFE / Павел Баранов

"Вам виднее", — посмеялся артист.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в отношении Shaman полицией проводится проверка. Однако позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла это. Она пожелала артисту творческих успехов, а также пригласила певца поучаствовать в авторской программе на радиостанции "Милицейская волна".

В вузе Челябинска разобрали песню Shaman "Я русский", изучая российские ценности
В вузе Челябинска разобрали песню Shaman "Я русский", изучая российские ценности
Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александра Мышляева
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