"Вам виднее": Shaman пошутил на вопрос о наличии "запрещёнки" в его клипе "Я русский"
Shaman сообщил Лайфу, что не знает о проверках МВД из-за клипа "Я русский"
Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил Лайфу, что не в курсе проверок МВД из-за клипа "Я русский", информация о которых ранее появилась в Сети. Он только прилетел с гастролей из Новосибирска и уже отправляется на новые гастроли, сотрудники силовых органов с ним не связывались. На вопрос корреспондента, есть ли в творчестве артиста что-то запрещённое, исполнитель ответил достаточно ёмко.
Shaman сообщил, что не знает о проверках МВД. Видео © LIFE / Павел Баранов
"Вам виднее", — посмеялся артист.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в отношении Shaman полицией проводится проверка. Однако позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла это. Она пожелала артисту творческих успехов, а также пригласила певца поучаствовать в авторской программе на радиостанции "Милицейская волна".
LIFE / Павел Баранов