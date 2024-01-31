"Вам виднее": Shaman пошутил на вопрос о наличии "запрещёнки" в его клипе "Я русский"

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил Лайфу, что не в курсе проверок МВД из-за клипа "Я русский", информация о которых ранее появилась в Сети. Он только прилетел с гастролей из Новосибирска и уже отправляется на новые гастроли, сотрудники силовых органов с ним не связывались. На вопрос корреспондента, есть ли в творчестве артиста что-то запрещённое, исполнитель ответил достаточно ёмко.