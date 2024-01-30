В вузе Челябинска разобрали песню Shaman "Я русский", изучая российские ценности

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете Челябинской области студенты вместе с преподавателем проанализировали песню исполнителя Shaman "Я русский" в рамках изучения базовых ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Разбор песни Shaman "Я русский" проводился преподавателем на практическом занятии курса "Основы российской государственности" <…> в рамках темы, посвящённой российской идентичности", — приводит "Газета.ru" сообщение пресс-службы.

Выбор на творчество популярного отечественного певца пал из-за большого количества ярких образов в его песнях. При этом сотрудница университета отметила, что песня "Я русский" разбиралась в качестве примера, другие же студенты для анализа выбрали произведения российской литературы. Перед ними была поставлена задача "самостоятельно визуализировать определённые российские ценности".

"Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности", — добавила она.