"Чипированный" Байден спел хит Shaman "Я русский"

Президент США Джо Байден в шуточном ролике спел хит Shaman "Я русский". В рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" американского лидера якобы тайно чипируют во время вакцинации.

Благодаря "чипу" была получена возможность управлять лидером Штатов, из-за чего он падает с трапа самолёта, а после установки "русификатора" и вовсе вскакивает, начиная петь вышеназванный хит и ритмично танцевать. Всё происходит в знаменитом Овальном кабинете Белого дома. Также в ролике пообещали "допилить" Байдена к грядущим выборам президента США. Это шуточное видео доступно на сайте RT.