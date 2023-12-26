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26 декабря, 09:36

"Чипированный" Байден спел хит Shaman "Я русский"

Президент США Джо Байден в шуточном ролике спел хит Shaman "Я русский". В рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" американского лидера якобы тайно чипируют во время вакцинации.

Благодаря "чипу" была получена возможность управлять лидером Штатов, из-за чего он падает с трапа самолёта, а после установки "русификатора" и вовсе вскакивает, начиная петь вышеназванный хит и ритмично танцевать. Всё происходит в знаменитом Овальном кабинете Белого дома. Также в ролике пообещали "допилить" Байдена к грядущим выборам президента США. Это шуточное видео доступно на сайте RT.

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Ранее Джо Байден попал в список политических неудачников по версии американского телеканала Fox News. Авторы припомнили ему в том числе возможный импичмент и низкие рейтинги.

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RT

Матвей Константинов
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