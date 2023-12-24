Байден стал неудачником года среди американских политиков

Президента США Джо Байдена американцы признали неудачником года среди политиков. Список таких деятелей, куда вошёл Байден, составил телеканал Fox News.

Авторы материала рассказали, что действующий президент Америки в этом году столкнулся с возможным импичментом и низкими рейтингами, с которыми ему придётся бороться в 2024-м. Ну и здоровье, а также выходки Байдена на публичных мероприятиях не остались в стороне.

"Несмотря на то что Байден путешествовал по стране и рекламировал ключевые победы своего президентства, <...> он всё ещё работает над тем, чтобы убедить избирателей в своей готовности остаться в Белом доме ещё на четыре года", — сообщили авторы статьи.

Кроме возраста Байдена американцев не устраивает поддержка Израиля, которую транслирует президент. В издании подчеркнули, что опросы избирателей в последние недели показали очень низкие рейтинги поддержки "80-летнему главнокомандующему".

Также в списке неудачников оказались бывший мэр Чикаго Лори Лайтфут, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, член Демпартии Сюзанна Гибсон, член Палаты представителей Рашида Тлаиб, политик Джордж Сантос и бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.