Байден стал неудачником года среди американских политиков
Fox News: Байден вошёл в список политических неудачников года в США
Президента США Джо Байдена американцы признали неудачником года среди политиков. Список таких деятелей, куда вошёл Байден, составил телеканал Fox News.
Авторы материала рассказали, что действующий президент Америки в этом году столкнулся с возможным импичментом и низкими рейтингами, с которыми ему придётся бороться в 2024-м. Ну и здоровье, а также выходки Байдена на публичных мероприятиях не остались в стороне.
"Несмотря на то что Байден путешествовал по стране и рекламировал ключевые победы своего президентства, <...> он всё ещё работает над тем, чтобы убедить избирателей в своей готовности остаться в Белом доме ещё на четыре года", — сообщили авторы статьи.
Кроме возраста Байдена американцев не устраивает поддержка Израиля, которую транслирует президент. В издании подчеркнули, что опросы избирателей в последние недели показали очень низкие рейтинги поддержки "80-летнему главнокомандующему".
Также в списке неудачников оказались бывший мэр Чикаго Лори Лайтфут, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, член Демпартии Сюзанна Гибсон, член Палаты представителей Рашида Тлаиб, политик Джордж Сантос и бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
Ранее сообщалось, что деятельность президента США Джо Байдена не устраивает всё большее число американских граждан. Его рейтинг упал до 34% и установил новый антирекорд.
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