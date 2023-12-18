Рейтинг Байдена рухнул до антирекорда после визита Зеленского
Рейтинг Байдена упал до 34% и установил новый антирекорд
Деятельность президента США Джо Байдена перестаёт устраивать всё большее число американских граждан. Об этом свидетельствует новое падение рейтинга одобрения политики главы Белого дома, который в очередной раз достиг минимальной исторической отметки.
"Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу — это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность", — сказано в сообщении Университета Monmouth, который провёл соцопрос.
Наибольшие претензии у американцев вызывает неэффективная борьба президента с незаконной миграцией и растущей инфляцией. Мёртвым грузом в стране лежит и проблема безработицы. Число сторонников Байдена уменьшается с каждым днём не только среди республиканцев, но и в стане демократов.
А тем временем Конгресс США продолжает вести открытую борьбу с действующей администрацией. Так, на днях законодатели постановили продолжить расследование по импичменту Байдену. Президент в ответ назвал себя тружеником и обвинил Палату представителей в нежелании помогать американцам.
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