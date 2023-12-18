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18 декабря, 18:30

Рейтинг Байдена рухнул до антирекорда после визита Зеленского

Рейтинг Байдена упал до 34% и установил новый антирекорд

Деятельность президента США Джо Байдена перестаёт устраивать всё большее число американских граждан. Об этом свидетельствует новое падение рейтинга одобрения политики главы Белого дома, который в очередной раз достиг минимальной исторической отметки.

"Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу — это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность", — сказано в сообщении Университета Monmouth, который провёл соцопрос.

Наибольшие претензии у американцев вызывает неэффективная борьба президента с незаконной миграцией и растущей инфляцией. Мёртвым грузом в стране лежит и проблема безработицы. Число сторонников Байдена уменьшается с каждым днём не только среди республиканцев, но и в стане демократов.

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81-летний Байден снова потерял рассудок и захотел пообщаться сам с собой

А тем временем Конгресс США продолжает вести открытую борьбу с действующей администрацией. Так, на днях законодатели постановили продолжить расследование по импичменту Байдену. Президент в ответ назвал себя тружеником и обвинил Палату представителей в нежелании помогать американцам.

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Getty Images

Илья Пушкарев
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