Рейтинг Байдена рухнул до антирекорда после визита Зеленского

Деятельность президента США Джо Байдена перестаёт устраивать всё большее число американских граждан. Об этом свидетельствует новое падение рейтинга одобрения политики главы Белого дома, который в очередной раз достиг минимальной исторической отметки.

"Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу — это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность", — сказано в сообщении Университета Monmouth, который провёл соцопрос.

Наибольшие претензии у американцев вызывает неэффективная борьба президента с незаконной миграцией и растущей инфляцией. Мёртвым грузом в стране лежит и проблема безработицы. Число сторонников Байдена уменьшается с каждым днём не только среди республиканцев, но и в стане демократов.