Байден назвал "политическим трюком" расследование об импичменте в отношении себя

Американский лидер Джо Байден высказался о решении Палаты представителей одобрить резолюцию по дальнейшему расследованию дела об импичменте в отношении себя. Политик обвинил законодателей в нежелании действовать в интересах Соединённых Штатов, упрекнув их в нерациональной трате времени. Письменный ответ президента опубликовал Белый дом.

По мнению Байдена, Капитолийский холм не заинтересован в улучшении жизни рядовых американцев. Все силы конгрессмены из числа республиканцев расходуют исключительно на "атаки ложью", уверен глава государства.

"Вместо того чтобы заниматься своим делом по срочным вопросам, которые необходимо решить, они предпочитают тратить время на необоснованный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в Конгрессе, не подкреплён никакими фактами", — сказано в документе.

Также политик заявил, что он якобы действует исключительно в интересах народа, параллельно поддерживая Израиль и Украину. Республиканцы же не оказывают Белому дому никакой поддержки на этом поприще.