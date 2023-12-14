Палата представителей поддержала дальнейшее расследование по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о дальнейшем расследовании по делу об импичменте президента Джо Байдена. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на сайте законодательного органа.

Инициатива подразумевает, что комитеты палаты по надзору и подотчётности, по доходам и расходам, а также юридический комитет будут продолжать текущие разбирательства в рамках расследования по наличию достаточных оснований для импичмента лидера Соединённых Штатов.