Палата представителей поддержала дальнейшее расследование по импичменту Байдена
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о дальнейшем расследовании по делу об импичменте президента Джо Байдена. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на сайте законодательного органа.
Инициатива подразумевает, что комитеты палаты по надзору и подотчётности, по доходам и расходам, а также юридический комитет будут продолжать текущие разбирательства в рамках расследования по наличию достаточных оснований для импичмента лидера Соединённых Штатов.
Странное поведение Байдена при общении с журналистами уже не удивляет. На недавней пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским американский президент оговорился и захотел задать себе вопрос. Журналисты засомневались в легитимности мероприятия и заподозрили, что лидер Белого дома заранее знал вопросы и читал заготовленные ответы.
Flickr / The White House