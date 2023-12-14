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13 декабря, 23:05

Палата представителей поддержала дальнейшее расследование по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о дальнейшем расследовании по делу об импичменте президента Джо Байдена. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на сайте законодательного органа.

Инициатива подразумевает, что комитеты палаты по надзору и подотчётности, по доходам и расходам, а также юридический комитет будут продолжать текущие разбирательства в рамках расследования по наличию достаточных оснований для импичмента лидера Соединённых Штатов.

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Странное поведение Байдена при общении с журналистами уже не удивляет. На недавней пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским американский президент оговорился и захотел задать себе вопрос. Журналисты засомневались в легитимности мероприятия и заподозрили, что лидер Белого дома заранее знал вопросы и читал заготовленные ответы.

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Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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