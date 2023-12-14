В Киеве предупреждали Зеленского о том, что Байден не умеет хранить секреты
WP: Зеленскому советовали не делиться секретной информацией с Байденом
Советники предупреждали Владимира Зеленского, чтобы во время визита в Вашингтон в сентябре он не разглашал гостайны президенту США Джо Байдену. Такая рекомендация связана с утечкой из Пентагона важной информации о состоянии украинской армии, сообщила газета The Washington Post.
"Утечка вызвала сомнения на Украине в способности Вашингтона хранить важные секреты", — говорится в материале.
Как сообщил источник издания, украинскому лидеру советовали "не делиться чем-либо с Байденом, если он не хочет, чтобы это оказалось на первой полосе The Washington Post". При этом бывший высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США отметил: несмотря на то что утечки секретных документов Пентагона по Украине и спровоцировали определённую напряжённость в отношениях Вашингтона и Киева, обмен разведданными между сторонами не прекратился.
Напомним, в слитых документах Пентагона нашли дату весеннего украинского контрнаступа. Там сообщалось о состоянии бригад ВСУ, а также обозначались планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Кроме того, материалы свидетельствовали о желании Зеленского взорвать трубопровод "Дружба". Источником утечки стал военнослужащий ВВС Нацгвардии США — 21-летний лётчик Джек Тейшейра. Сам Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ, и назвал это плохой историей.
ТАСС / AP / Evan Vucci