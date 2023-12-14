В Киеве предупреждали Зеленского о том, что Байден не умеет хранить секреты

Советники предупреждали Владимира Зеленского, чтобы во время визита в Вашингтон в сентябре он не разглашал гостайны президенту США Джо Байдену. Такая рекомендация связана с утечкой из Пентагона важной информации о состоянии украинской армии, сообщила газета The Washington Post.

Как сообщил источник издания, украинскому лидеру советовали "не делиться чем-либо с Байденом, если он не хочет, чтобы это оказалось на первой полосе The Washington Post". При этом бывший высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США отметил: несмотря на то что утечки секретных документов Пентагона по Украине и спровоцировали определённую напряжённость в отношениях Вашингтона и Киева, обмен разведданными между сторонами не прекратился.