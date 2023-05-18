Обвиняемый в утечке секретных данных Тейшейра неоднократно получал выговоры
Подозреваемый в хранении и распространении секретной информации рядовой ВВС США Джек Тейшейра неоднократно получал выговоры за публикацию секретных данных. Об этом говорится в направленных в суд материалах гособвинителей.
За нарушения при обращении с секретной информацией Тейшейра был дважды подвергнут дисциплинарному взысканию — в сентябре и октябре 2022 года. Однако "обвиняемый продолжал публиковать секретную информацию, несмотря на то что был в курсе нарушения закона".
Младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам ВВС США грозит до десяти лет заключения. Его обвиняют в "несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне" и "несанкционированном изъятии и хранении секретных документов или материалов".
Напомним, 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по подозрению в сливе секретных данных Пентагона. В них содержались данные о ситуации на Украине.