Обвиняемый в утечке секретных данных Тейшейра неоднократно получал выговоры

Подозреваемый в хранении и распространении секретной информации рядовой ВВС США Джек Тейшейра неоднократно получал выговоры за публикацию секретных данных. Об этом говорится в направленных в суд материалах гособвинителей.

За нарушения при обращении с секретной информацией Тейшейра был дважды подвергнут дисциплинарному взысканию — в сентябре и октябре 2022 года. Однако "обвиняемый продолжал публиковать секретную информацию, несмотря на то что был в курсе нарушения закона".