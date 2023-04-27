В США запереживали, что получат "второго Сноудена"
Обвинение: Враги США могут пообещать Тейшейре убежище за информацию
Джек Тейшейра. Обложка © Telegram / Байбайден
Государства, настроенные враждебно к Америке, могут предложить убежище военнослужащему ВВС американской нацгвардии Джеку Тейшейре, слившему в Сеть секретные документы. А тот взамен якобы может предоставить им новые данные. С таким заявлением выступило гособвинение в окружном суде Массачусетса.
"У него был и может оставаться доступ к скоплению секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств, которые могут предложить ему убежище или попытаться способствовать его спасению из Соединённых Штатов", — цитирует документ РИА "Новости".
По этой причине обвинители не хотят, чтобы Тейшейру выпустили из-под ареста. Там считают, что он может скрыться от правосудия. Также в документе указано, что до своего ареста Тейшейра предпринял "серьёзные обструктивные шаги", направленные на то, чтобы не дать правительству США определить весь объём утёкшей информации и тех людей, с которыми Тейшейра ею поделился.
Как рассказывал Лайф, в Белом доме до сих пор доподлинно не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь идёт не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции. А 14 апреля пилоту ВВС США Тейшейре предъявили обвинение в сливе секретов Пентагона.
Напомним о другом американском разоблачителе. В декабре 2022 года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Россия предоставила экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России.