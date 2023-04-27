В США запереживали, что получат "второго Сноудена"

Государства, настроенные враждебно к Америке, могут предложить убежище военнослужащему ВВС американской нацгвардии Джеку Тейшейре, слившему в Сеть секретные документы. А тот взамен якобы может предоставить им новые данные. С таким заявлением выступило гособвинение в окружном суде Массачусетса.

"У него был и может оставаться доступ к скоплению секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств, которые могут предложить ему убежище или попытаться способствовать его спасению из Соединённых Штатов", — цитирует документ РИА "Новости".

По этой причине обвинители не хотят, чтобы Тейшейру выпустили из-под ареста. Там считают, что он может скрыться от правосудия. Также в документе указано, что до своего ареста Тейшейра предпринял "серьёзные обструктивные шаги", направленные на то, чтобы не дать правительству США определить весь объём утёкшей информации и тех людей, с которыми Тейшейра ею поделился.