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27 апреля, 05:14

В США запереживали, что получат "второго Сноудена"

Обвинение: Враги США могут пообещать Тейшейре убежище за информацию

<p>Джек Тейшейра. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/bye_biden/13327" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Байбайден</a></p>

Джек Тейшейра. Обложка © Telegram / Байбайден

Государства, настроенные враждебно к Америке, могут предложить убежище военнослужащему ВВС американской нацгвардии Джеку Тейшейре, слившему в Сеть секретные документы. А тот взамен якобы может предоставить им новые данные. С таким заявлением выступило гособвинение в окружном суде Массачусетса.

"У него был и может оставаться доступ к скоплению секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств, которые могут предложить ему убежище или попытаться способствовать его спасению из Соединённых Штатов", — цитирует документ РИА "Новости".

По этой причине обвинители не хотят, чтобы Тейшейру выпустили из-под ареста. Там считают, что он может скрыться от правосудия. Также в документе указано, что до своего ареста Тейшейра предпринял "серьёзные обструктивные шаги", направленные на то, чтобы не дать правительству США определить весь объём утёкшей информации и тех людей, с которыми Тейшейра ею поделился.

Агент "красные трусы": Что известно о подозреваемом в сливе секретных файлов Пентагона

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Как рассказывал Лайф, в Белом доме до сих пор доподлинно не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь идёт не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции. А 14 апреля пилоту ВВС США Тейшейре предъявили обвинение в сливе секретов Пентагона.

Напомним о другом американском разоблачителе. В декабре 2022 года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Россия предоставила экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России.

Анатолий Симоненко
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