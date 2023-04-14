Пилоту ВВС США Тейшейре предъявили обвинение в сливе секретов Пентагона

Суд Бостона предъявил члену ВВС Нацгвардии США 21-летнему лётчику из штата Массачусетс Джеку Тейшейре официальные обвинения в утечке секретных документов Пентагона. Об этом в пятницу сообщает CNN.

Журналист телеканала уточнил, что военнослужащему, который в кандалах и тюремной форме предстал перед федеральным судьёй, предъявили обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне.

Ранее СМИ сообщили, что Тейшейра был "удручён" из-за конфликта между Россией и Украиной. Такой вывод журналисты сделали после беседы со знакомыми 21-летнего лётчика. Один из них рассказал, что подозреваемый начал выкладывать секретные документы Пентагона примерно в феврале 2022 года — сразу после начала российской специальной военной операции.