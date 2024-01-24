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24 января, 03:03

"Привьют любовь к Родине": В школах РФ могут ввести уроки по изучению патриотических песен

Депутат Колунов призвал внедрить в школы уроки по изучению патриотических песен

Изучение патриотических песен на уроках музыки привьёт школьникам чувство любви к Родине и направит их взгляды в правильное русло. Подобная практика нуждается в повсеместной реализации, призвал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас образовательные организации делают особый упор на патриотическом воспитании. Объединение этого направления с творчеством повысит эффективность работы, считает он. По мнению народного избранника, музыка как нельзя лучше воздействует на чувства человека, находя особый отклик в душах подростков.

"Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной специальной военной операции, привьёт нашим детям чувство любви к Родине", — заявил Колунов телеканалу "360", добавив, что уже озвучил это предложение Министерству просвещения РФ.

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Не менее интересные нововведения недавно появились в белорусских школах. Там подростков будут учить допросу англоговорящих пленных, рассказывал Лайф ранее.

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Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Илья Пушкарев
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