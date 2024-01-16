Белорусских школьников научат допрашивать англоговорящих пленных

В школах Белоруссии вводятся уроки, на которых будут учеников 10–11-х классов учить допрашивать пленных, которые говорят по-английски. По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН, доктора экономических наук Николая Межевича, знать язык потенциального противника необходимо.

Он подчеркнул, что военно-патриотическое воспитание в любом виде — очень "нужная вещь". Не зря филологов и психологов в ряде русских вузов учат дополнительной военной специальности как военных переводчиков. Кроме того, студенты знакомятся с техниками допроса пленных иностранцев. По мнению Межевича, уроки на эту тему в школах должны напоминать общую подготовку в рамках продвижения правильной идеи.

"Как дополнительная подготовка на военной кафедре у нас это делается в некоторых вузах по некоторым специальностям. Безусловно, это надо расширять и поощрять, но, думаю, всё-таки не в школе, а в вузе", — отметил Межевич в беседе с "Царьградом".