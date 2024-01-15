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15 января, 17:18

Политолог объяснил, почему образование является ключевым приоритетом для властей России

Политолог Шаповалов: Система образования России сделала шаг вперёд в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В понедельник, 15 января, прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с Лайфом отметил, что постоянное внимание главы государства к обучению и воспитанию подрастающего поколения свидетельствует о том, что образование — ключевой приоритет для развития России.

"Прошедший 2023 год был объявлен указом президента Годом педагога и наставника. В течение прошедшего года российская система образования сделала важный шаг вперёд. Были решены многие задачи, касающиеся качества образовательного процесса, подготовки педагогических кадров, создания условий для повышения статуса педагога", подчеркнул собеседник Лайфа.

Он добавил, что в 2023 году заработало рекордное количество новых школ — почти 1200, также провели капитальный ремонт более чем в трёх с половиной тысячах школьных зданий. Вместе с этим построили и свыше 1600 детских садов. Кроме того, система образования России активно развивается за счёт открытия более 250 инновационных центров "IT-куб", 365 технопарков и кванториумов.

Одним из самых значимых итогов года, по словам собеседника Лайфа, стало появление в школах должности советника по воспитанию. Они работают уже в 28 тысячах образовательных учреждений, в том числе в трёх тысячах колледжей и техникумов. Таким образом, современная российская школа не только обучает, но также выполняет функцию социализации, формирования гражданской идентичности, приобщения к ценностям великой страны. Помимо этого, в учебных учреждениях проводят церемонию поднятия флага, исполнения гимна, проходят занятия "Разговоры о важном", указал Шаповалов.

Эксперт считает, что в наступившем 2024 году развитие системы образования, рассчитанное на создание условий для обеспечения образовательного суверенитета России, продолжится.

"Ещё в апреле прошлого года эта задача была чётко обозначена Президентом России Владимиром Путиным на встрече с российскими педагогами: "Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования", заключил политолог.

Путин анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года
Путин анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Глава ведомства доложил, что в России ежегодно ремонтируется полторы тысячи школ. Также министр анонсировал введение новой программы повышения квалификации для педагогов.

Ольга Годуненко
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