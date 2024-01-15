Политолог объяснил, почему образование является ключевым приоритетом для властей России

В понедельник, 15 января, прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с Лайфом отметил, что постоянное внимание главы государства к обучению и воспитанию подрастающего поколения свидетельствует о том, что образование — ключевой приоритет для развития России.

"Прошедший 2023 год был объявлен указом президента Годом педагога и наставника. В течение прошедшего года российская система образования сделала важный шаг вперёд. Были решены многие задачи, касающиеся качества образовательного процесса, подготовки педагогических кадров, создания условий для повышения статуса педагога", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Он добавил, что в 2023 году заработало рекордное количество новых школ — почти 1200, также провели капитальный ремонт более чем в трёх с половиной тысячах школьных зданий. Вместе с этим построили и свыше 1600 детских садов. Кроме того, система образования России активно развивается за счёт открытия более 250 инновационных центров "IT-куб", 365 технопарков и кванториумов.

Одним из самых значимых итогов года, по словам собеседника Лайфа, стало появление в школах должности советника по воспитанию. Они работают уже в 28 тысячах образовательных учреждений, в том числе в трёх тысячах колледжей и техникумов. Таким образом, современная российская школа не только обучает, но также выполняет функцию социализации, формирования гражданской идентичности, приобщения к ценностям великой страны. Помимо этого, в учебных учреждениях проводят церемонию поднятия флага, исполнения гимна, проходят занятия "Разговоры о важном", указал Шаповалов.

Эксперт считает, что в наступившем 2024 году развитие системы образования, рассчитанное на создание условий для обеспечения образовательного суверенитета России, продолжится.

"Ещё в апреле прошлого года эта задача была чётко обозначена Президентом России Владимиром Путиным на встрече с российскими педагогами: "Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования", — заключил политолог.