Кравцов рассказал Путину, сколько школ ремонтируют в России ежегодно

В России ежегодно ремонтируется полторы тысячи школ, причём всё идёт без каких-либо сбоев. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава государства обсудил с руководителем ведомства вопросы капитального ремонта школ, профессионального образования и повышения квалификации педагогов, сообщается на сайте Кремля.

"Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идёт по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется полторы тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок", — отметил Кравцов.

Министр напомнил, что ранее в России полностью ликвидировали третью смену и это стало возможно благодаря соблюдению программы строительства школ. Во второй смене на данный момент учится около 15% детей. Кроме того, Кравцов указал, что все учебные заведения, в том числе сельские, оснащаются новым оборудованием.

"Создано 17 тысяч "Точек роста", 360 "Кванториумов". И ваше поручение, об этом говорил учитель физики на встрече с вами, что нужно эту инфраструктуру использовать не только для старших классов, но и для начальной, основной школы, выполнено. Прекрасные, современные школы. Можно сказать, таких школ в мире нет", — заявил глава Минпросвещения.