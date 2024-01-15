Регион

Уведомления отключены

15 января, 11:20

Российские школьники узнали о важности налогов в "Разговорах о важном"

В школах и колледжах прошли "Разговоры о важном" на тему налоговой грамотности

Как и на что построить школу, стадион или любой другой социальный объект, а также о смысле налогов и налоговой грамотности рассказали российским школьникам и студентам в ходе нового урока цикла "Разговоры о важном", прошедшем 15 января. Ведущим стал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, который также ответил на интересующие подрастающее поколение вопросы.

Российские школьники узнали о важности налоговой грамотности в "Разговорах о важном". Видео © Telegram / "Разговоры о важном"

Так, платя налоги, граждане вносят большой вклад в развитие страны, так как именно на эти деньги строятся, например, детские сады или дороги, а также идёт вперёд наука и поддерживается порядок — развивается вся страна. Именно поэтому налог является вкладом в общее дело и важно уплачивать его вовремя.

Также Егоров объяснил, как делать это правильно и на кого идти учиться, чтобы стать сотрудником ФНС. А классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями на уроке пришли к выводу, что налоги — вклад в благополучие страны, общее и личное благосостояние.

Полковник Юрий Гагарин в "Разговорах о важном" рассказал о героях нашего времени
Полковник Юрий Гагарин в "Разговорах о важном" рассказал о героях нашего времени

Ранее в школах и колледжах России прошёл урок из цикла "Разговоры о важном" на тему новогодних традиций. На вопросы школьников ответили национальные волшебники из самых разных уголков страны, а также сам Дед Мороз из Великого Устюга.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров