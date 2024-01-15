Российские школьники узнали о важности налогов в "Разговорах о важном"

Как и на что построить школу, стадион или любой другой социальный объект, а также о смысле налогов и налоговой грамотности рассказали российским школьникам и студентам в ходе нового урока цикла "Разговоры о важном", прошедшем 15 января. Ведущим стал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, который также ответил на интересующие подрастающее поколение вопросы.

Российские школьники узнали о важности налоговой грамотности в "Разговорах о важном". Видео © Telegram / "Разговоры о важном"

Так, платя налоги, граждане вносят большой вклад в развитие страны, так как именно на эти деньги строятся, например, детские сады или дороги, а также идёт вперёд наука и поддерживается порядок — развивается вся страна. Именно поэтому налог является вкладом в общее дело и важно уплачивать его вовремя.

Также Егоров объяснил, как делать это правильно и на кого идти учиться, чтобы стать сотрудником ФНС. А классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями на уроке пришли к выводу, что налоги — вклад в благополучие страны, общее и личное благосостояние.