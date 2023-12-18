Полковник Юрий Гагарин в "Разговорах о важном" рассказал о героях нашего времени

18 декабря в школах и колледжах России провели традиционный урок "Разговоры о важном". Темой обсуждения которого были герои нашего времени. С обращением к школьникам и студентам выступил многодетный отец и участник специальной военной операции, полковник Юрий Гагарин, позывной Ангел. Он поведал о том, каких людей действительно можно считать героями нашего времени, какими качествами для этого нужно обладать, а ещё рассказал о поддержке людей, находящихся в зоне СВО.

"Разговоры о важном" с полковником Юрием Гагариным. Видео © T.me / Разговоры о важном

"Герои нашего времени — это те люди, которые совершают геройские поступки, не задумываясь о том, что этот поступок является геройским. Эти люди по-настоящему любят свою страну, свою деревню, своё государство, всё то, где они живут, и готовы с этим идти и выполнять свои задачи", — объяснил Юрий.

Классные руководители и советники директора по воспитанию и работе с детскими общественными организациями в процессе беседы со школьниками и студентами пришли к заключению, что герои всегда живут среди нас, им свойственны скромность и готовность прийти на помощь, они знают, как держать своё слово, заботиться о родных и близких, а также о своём здоровье. А знания о славном прошлом и героях нашей страны помогают лучше осознать российскую историю.

Ученикам напомнили слова президента РФ Владимира Путина о том, что лучшим воспитанием для молодого поколения должен являться личный пример. Один из таких — героизм российских бойцов в СВО. Именно поэтому так важно участие российских военнослужащих и добровольцев, которые выполняют гуманитарные задачи в прифронтовых зонах, в патриотическом воспитании молодёжи. Теперь люди, которые достойно показали себя в критических ситуациях, активно участвуют в сфере образования. Для молодых россиян очень важно вовремя узнать о своей стране, любви к Отчизне и героизме от людей, которые по праву заслужили звание "супергероев", рискуя своей жизнью ради помощи другим и защиты страны.