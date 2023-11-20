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20 ноября, 10:45

"Место любви": Стриженовы и Жуков в "Разговорах о важном" рассказали детям об основах счастья в семье

По всей России прошёл урок "Разговоры о важном", посвящённый семье и Дню матери

В понедельник, 20 ноября, в школах и колледжах по всей России в рамках цикла встреч "Разговоры о важном" прошёл урок, посвящённый теме семейных взаимоотношений и Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В видеоролике для учащихся снялись известные актёры и телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы, а также лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков.

Стриженовы в "Разговорах о важном" рассказали детям об основах семейного счастья. Видео © Telegram / Разговоры о важном

"Родина начинается с семьи. Это то, ради чего ты живёшь. Это те люди, ради которых ты действительно готов на всё. Семья — это место безусловной любви", — подчеркнула Стриженова.

Также звёздные супруги отметили, что День матери помогает укрепить связи внутри семьи, и указали на важность его празднования. А многодетный певец Сергей Жуков рассказал ребятам о своём личном счастье, а также о необходимости сохранения семейных ценностей и традиций.

"Берегите и цените свою семью, потому что именно в этом ядре живёт источник внутренней силы, который поможет преодолеть любые испытания и трудности в жизни", — дал Жуков напутствие подрастающему поколению.

Россияне рассказали, как относятся к "Разговорам о важном"

Россияне рассказали, как относятся к "Разговорам о важном"

Ранее Лайф сообщал, что урок "Разговоры о важном" посвятили Дню народного единства. Почётными гостями занятия стали и обычные прохожие — жители нашей страны. Они ответили на разные вопросы и заявили, что единение страны начинается с собственной семьи и веры.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Разговоры о важном

Наталья Исакова
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